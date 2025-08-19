O Día da Bici de Rois aposta pola participación infantil cunha ruta máis curta
O evento, que se celebrará o sábado 13 de setembro, presenta modificacións no percorrido e no horario para facilitar a presenza de nenos e nenas | Incluirá un sorteo de agasallos e recoñecementos especiais
Redacción
O Concello de Rois organizará o sábado 13 de setembro a vixésima edición do Día da Bici, unha cita deportiva e de convivencia que busca reunir a veciñanza arredor do ciclismo.
Como novidade, o percorrido redúcese este ano de 19 a 12 quilómetros e celébrase en horario de mañá, co obxectivo de facilitar a participación de nenos, nenas e familias enteiras. A saída terá lugar ás 11:00 horas desde o polideportivo municipal, punto de inicio e chegada da marcha.
A ruta pasará por Oín, A Peruca, Lamego, A Meana, Seaxe e O Casal, ata chegar á praia fluvial de Seira, onde se habilitará un punto de avituallamento. O regreso farase por Seira, Oín e Antequeira, para rematar de novo no polideportivo.
A inscrición é gratuíta e poderá realizarse o mesmo día, de 9:45 a 10:45 horas, no polideportivo municipal. A organización lembra a obriga de levar casco durante todo o percorrido. Ao finalizar a marcha, celebrarase un sorteo de agasallos —entre eles, unha bicicleta— e entregaranse recoñecementos ás persoas ciclistas de maior e menor idade que participen.
O evento conta coa colaboración da Deputación da Coruña, o Club Ciclista Padronés Cortizo, Froiz, Gadis, o Restaurante Pedra Santa, AdeMario e Protección Civil Terras de Iria.
- La familia Vidal celebra 25 años de éxito de su Pazo Asador en Padrón
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- A prisión por la grave imprudencia con un tractor que desató un infierno
- El barrio compostelano de Vidán registra su quinto incendio forestal en sólo diez días
- Herido grave un niño tras saltar al agua en el puerto en Malpica
- La suspensión de trenes obliga a los viajeros a buscar un plan b en Santiago: «No hay muchas opciones»
- Queda en libertad el vecino de Petín acusado de iniciar un incendio y al que los vecinos apoyan: «Salvó casas y salvó gente»