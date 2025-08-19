O Día da Bici de Rois aposta pola participación infantil cunha ruta máis curta

O evento, que se celebrará o sábado 13 de setembro, presenta modificacións no percorrido e no horario para facilitar a presenza de nenos e nenas | Incluirá un sorteo de agasallos e recoñecementos especiais

O Día da Bici de Rois nunha edición pasada

Redacción

Rois

O Concello de Rois organizará o sábado 13 de setembro a vixésima edición do Día da Bici, unha cita deportiva e de convivencia que busca reunir a veciñanza arredor do ciclismo.

Como novidade, o percorrido redúcese este ano de 19 a 12 quilómetros e celébrase en horario de mañá, co obxectivo de facilitar a participación de nenos, nenas e familias enteiras. A saída terá lugar ás 11:00 horas desde o polideportivo municipal, punto de inicio e chegada da marcha.

A ruta pasará por Oín, A Peruca, Lamego, A Meana, Seaxe e O Casal, ata chegar á praia fluvial de Seira, onde se habilitará un punto de avituallamento. O regreso farase por Seira, Oín e Antequeira, para rematar de novo no polideportivo.

A inscrición é gratuíta e poderá realizarse o mesmo día, de 9:45 a 10:45 horas, no polideportivo municipal. A organización lembra a obriga de levar casco durante todo o percorrido. Ao finalizar a marcha, celebrarase un sorteo de agasallos —entre eles, unha bicicleta— e entregaranse recoñecementos ás persoas ciclistas de maior e menor idade que participen.

O evento conta coa colaboración da Deputación da Coruña, o Club Ciclista Padronés Cortizo, Froiz, Gadis, o Restaurante Pedra Santa, AdeMario e Protección Civil Terras de Iria.

