O Pino ofrecerá cinco excursións gratuítas para a cativada a través do programa Conciliamos viaxando coa cativada
A rapazada de entre 6 e 12 anos poderá gozar de viaxes á praia, o acuario ou o planetario durante os meses de agosto e setembro
Redacción
O Concello do Pino, a través da Concellería de Muller e Benestar Social, pon en marcha este verán a segunda edición de Conciliamos viaxando coa cativada. Trátase dun programa que regresa tras o éxito acadado o pasado ano e que busca apoiar as familias na conciliación laboral e familiar durante as vacacións escolares, ofrécendolle á rapazada unha experiencia educativa e lúdica a través de diferentes excursións.
A iniciativa está dirixida a nenos e nenas de entre seis e doce anos e contempla un total de cinco saídas gratuítas nos meses de agosto e setembro, os martes e xoves. As propostas inclúen xornadas de aventura, actividades na natureza, experiencias recreativas na praia e visitas de carácter científico ao acuario e ao planetario, co obxectivo de que a cativada participante aprenda mentres se divirten e comparten tempo con outros rapaces e rapazas.
Cada saída contará cun máximo de cincuenta prazas, que se adxudicarán por orde de inscrición. Terán preferencia as crianzas que participen no programa de Lecer Verán 2025 ou noutros programas municipais de conciliación, así como as que estean empadroadas no Concello do Pino. Para favorecer que poida gozar desta experiencia o maior número posible de menores, cada participante só poderá inscribirse nun destino, agás que queden prazas vacantes.
Prazo de inscrición ata mañá
As familias interesadas deberán cubrir a ficha de inscrición, dispoñible na web municipal ou nas dependencias do Concello en horario de mañá, e entregala antes do día de mañá. No caso de quedaren prazas vacantes, aceptaranse solicitudes ata o día antes de cada unha das saídas.
O calendario comezará o xoves 21 de agosto e continuará os días 26 e 28 dese mes, así como o 2 e o 4 de setembro. En todos os casos a concentración será ás dez da mañá diante do CPI Camiño de Santiago, desde onde partirá o grupo. Este programa está financiado pola Consellería de Política Social e Igualdadee polo Ministerio de Igualdad para o desenvolvemento do Plan Corresponsables.
