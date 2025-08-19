Tras seis siglos, el Hospital de Peregrinos de Melide vuelve a abrir sus puertas

El histórico Hospital de Peregrinos de Melide, fundado en 1372, reabrirá sus puertas el próximo 29 de agosto tras más de seis siglos para ofrecer atención médica exclusiva a los caminantes del Camino de Santiago. El emblemático edificio recupera así su función original: cuidar y acompañar al peregrino.

El centro combina asistencia presencial y telemedicina, permitiendo atender a los peregrinos en cualquier punto de su recorrido. Entre los servicios destacan consultas sin cita previa, tratamiento de lesiones típicas del Camino como ampollas o golpes de calor, procedimientos menores, pruebas diagnósticas y bonos de salud especializados en áreas como rendimiento deportivo, salud mental y control cardiovascular.

La clínica está dirigida por la Dra. Teresa Varela, con amplia experiencia en urgencias extrahospitalarias y atención a peregrinos. Varela, quien realizó el Camino por primera vez en 1997, señala que su objetivo es «devolver al Hospital de Peregrinos de Melide su sentido original: ser un lugar donde el caminante encuentre descanso, cuidado y motivación para seguir adelante».

Además, el hospital busca convertirse en un punto de referencia para asociaciones de peregrinos, albergues y agencias de viajes, ofreciendo bonos de salud personalizados que proporcionen seguridad y tranquilidad a los caminantes durante toda la ruta.