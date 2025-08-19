Val do Dubra mellora a eficiencia enerxética da Casa da Cultura
O proxecto, cofinanciado con fondos FEDER, inclúe cuberta e falso teito con la de roca, iluminación LED e actualización da calefacción
Redacción
O Concello de Val do Dubra vén de recepcionar a obra de mellora da eficiencia enerxética na Casa da Cultura, cun orzamento total de 128.807,40 euros. O proxecto foi subvencionado pola Xunta e cofinanciado con fondos FEDER para o período 2024-2025.
As actuacións centráronse en tres liñas principais: a mellora da envolvente do edificio mediante a instalación dunha nova cuberta de panel sandwich de aceiro galvanizado con la de roca de 5 cm e a colocación dun falso teito tamén con la de roca de 5 cm; a renovación do sistema de iluminación interior coa substitución das luminarias por equipos LED de baixo consumo e a implantación dun sistema de control da luz; e a actualización do sistema de calefacción, que inclúe a substitución do solo radiante eléctrico por unha bomba de calor.
As obras foron executadas pola empresa local INSATEL. Segundo o Concello, esta iniciativa representa un paso máis no seu plan de mellora das instalacións municipais, apostando por espazos máis eficientes, respectuosos co medio ambiente e cun menor custo de mantemento.
Nos próximos meses, o Concello continuará con actuacións para optimizar a eficiencia enerxética noutras instalacións, como o Auditorio Municipal.
