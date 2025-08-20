A Baña pon en marcha 'A Baña Madruga' para o curso 2025-2026

O Concello da Baña lanzou un ano máis o programa A Baña Madruga, destinado a apoiar a conciliación da vida laboral e familiar. O servizo garante que a rapazada estea atendida nun espazo seguro e acolledor antes do comezo das clases, ofrecendo tranquilidade ás familias e un tempo de lecer e coidado para os nenos e nenas.

O programa está dirixido ao alumnado do CPI San Vicente de entre 3 e 16 anos e funcionará de luns a venres, en horario de 07:30 horas ata o inicio da xornada escolar.

O prezo do servizo é de 40 euros ao mes, cunha tarifa de 4 euros por día para días soltos ou situacións de urxencia. As familias numerosas terán unha bonificación do 20%. O prazo de inscrición permanecerá aberto do 21 ao 27 de agosto, podendo formalizarse presencialmente no Concello ou a través da sede electrónica. O servizo conta cun total de 15 prazas, que se cubrirán por orde de inscrición.

