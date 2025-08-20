"Non podemos ter unha norma distinta en cada concello"
A polémica das autocaravanas: Camariñas propón unha ordenanza común en toda a Costa da Morte
Sandra Insua: "Non podemos ter unha norma distinta en cada concello"
A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, anunciou que levará á próxima reunión da Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) unha proposta para a elaboración dunha ordenanza común para regular o estacionamento de caravanas e autocaravanas.
A rexedora explica que «non podemos ter cada concello unhas normas distintas neste ámbito, temos que unificalas» e salienta que «se atendemos á mobilidade que ten este tipo de turismo non ten sentido que un día, nun destino, teñan unhas normas e ao seguinte, cando se despracen a outro dentro da mesma comarca, estas varíen. Ademais de regular temos que facilitar as cousas», afirma.
No Concello de Camariñas son conscientes do auxe que está a ter este modelo turístico no municipio e na comarca en xeral polo que «é necesario, por seguridade para todas as partes, regulalo, pero sempre con sentido e entre todos, para cousas como esta se creou a CMAT no seu momento e temos que aproveitar esta ferramenta».
Paralelamente á tramitación desta ordenanza, e para dar resposta á chegada de caravanas e autocaravanas, o Concello habilitou a zona de Area da Vila de xeito provisional á espera das iniciativas privadas que se van a tramitar no municipio camariñán.
Ademais de regular as zonas de estacionamento municipais «tamén lle vamos a solicitar a Portos de Galicia que ordene as que son da súa propiedade no noso territorio, xa que agora non o están a facer e, en cambio, si que cobra outras taxas pola ocupación do seu terreo, por exemplo para a instalación de terrazas ou dos postos das festas», subliña a alcaldesa camariñana.
Peticións do PP e BNG
Cómpre lembrar que esta semana, tanto PP como BNG presentaron no Concello sendas peticións demandando unha normativa para as autocaravanas «para evitar prácticas incívicas» e fomentar as «condutas responsables» . Propoñen regular non só os estacionamentos, senón tamén o uso dos servizos.
