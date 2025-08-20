Cee reestrena mercado antes de Navidad

La Corporación de Cee aprobará en el próximo pleno la nueva ordenanza fiscal del mercado municipal, que tras ser sometido a una reforma integral, está previsto que reabra sus puertas antes de Navidad, según confirmó la alcaldesa, Margot Lamela. En los próximos días el Concello licitará los puestos de gastronomía y uno que está libre, así como tres «efímeros», que se alquilarán por temporada, indicó la regidora.

Actualmente, los placeros ya están acondicionando sus puestos. Los destinados a pescaderías ya están prácticamente listos para abrir.

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. / ECG

Asimismo, Margot Lamela señaló que a partir de mediados de septiembre comenzarán los trabajos de limpieza de la fachada del Hospital Virxe da Xunqueira, según la confirmación previa de ejecución de obra remitida por el Sergas al Concello ceense. Igualmente, en los próximos meses se acometerán labores similares en la fachada del edificio de Hacienda.

Por otra parte, la próxima semana está previsto que se firme el acta de replanteo para el inicio de los trabajos de reforma del centro de salud.

El Concello iniciará también las obras de la Praza de España, la reposición del tejado de la escuela y el acondicionamiento de la sala de cultura de Brens, así como la mejora de una pista local en Botellóns (Brens).