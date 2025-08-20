Luis Insua promete recuperar grandes proyectos «estancados» en Fisterra

Diez años después, el PP vuelve a gobernar en Fisterra de la mano de Luis Insua, que ayer fue elegido alcalde tras prosperar la moción de censura apoyada por los 5 ediles del PP y el concejal díscolo de Alternativa dos Veciños (AV), Francisco Martínez Traba.

Insua defendió la censura asegurando que «era necesario un cambio» y prometió formar «un gobierno fuerte y sensato, que apostará por el diálogo». «Mi grupo no va a decepcionar porque nunca lo hicimos y la gente lo sabe», añadió. Acusó además a su antecesora de hacer «una política populista, a base de falacias y mentiras, atribuyéndose el trabajo de otras administraciones».

Al finalizar la sesión, anunció que la próxima semana dará a conocer la composición del nuevo gobierno, sin confirmar si el edil de AV formará, o no, parte del mismo. «Tenemos un acuerdo basado en 22 compromisos, que son los asuntos más importantes para llevar a cabo en los dos años que restan de legislatura», afirmó.

El objetivo, explicó, «es perfilar los grandes proyectos que llevan años estancados en Fisterra». Uno de ellos, anunció, será la «urbanización de la recta de Anchoa». También quieren «normalizar» la plaza del técnico de Urbanismo, que es además una de las demandas del edil díscolo que les apoyó.

Por su parte, la alcaldesa saliente, Áurea Domínguez, aseguró que la moción «es una herramienta democrática y necesaria, pero su uso puede ser reprobable, no ético e inmoral». Criticó además que no se hiciera público el pacto, que calificó «de conveniencia» porque cree que está «basado en intereses partidistas y personales».

Votación de la moción de censura / J. M. Ramos

«Nos veremos en las urnas»

A este respecto, acusó al edil tránsfuga de su grupo de acogerse a la moción «para vender o regalar, eso ya se verá, la voluntad de los votantes que lo hicieron concejal». Le acusó además de darle la espalda al gobierno del que formaba parte «porque yo no estaba dispuesta a saltar la ley para satisfacer sus intereses».

La exregidora finalizó su intervención retando a quienes ayer la desbancaron de la Alcaldía. «Nos veremos en las urnas», afirmó.

El portavoz de AV, Francisco Redonda, señaló además que «esta es un moción injusta, infundada y profundamente contraria a los intereses de los ciudadanos. Es una maniobra política oportunista».

«Un virus dentro»

Su homólogo del PSOE, José Marcote, afirmó que «en su día ya avisé a la alcaldesa de que su candidatura llevaba un virus dentro», en alusión al edil tránsfuga. Recordó que «salió por la puerta de atrás del PSOE y ahora sale por la puerta de atrás de AV. Pasó de socialista a comunista y ahora apoya una moción con la derecha. Supongo que lo próximo será formar una candidatura de VOX»».

Por su parte, la edil del BNG, Teresa Fernández, dijo que su grupo rechaza la moción «porque no se dan las circunstancias sociales, política y económicas que la justifiquen» y lamentó que Fisterra pierda «la mayoría de izquierdas».