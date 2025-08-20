Luis Insua promete recuperar grandes proyectos «estancados» en Fisterra
El PP vuelve, de su mano, a liderar el gobierno local diez años después
La exregiora Áurea Domínguez, ve «intereses personales y partidistas» en la moción que le apartó de su cargo
Diez años después, el PP vuelve a gobernar en Fisterra de la mano de Luis Insua, que ayer fue elegido alcalde tras prosperar la moción de censura apoyada por los 5 ediles del PP y el concejal díscolo de Alternativa dos Veciños (AV), Francisco Martínez Traba.
Insua defendió la censura asegurando que «era necesario un cambio» y prometió formar «un gobierno fuerte y sensato, que apostará por el diálogo». «Mi grupo no va a decepcionar porque nunca lo hicimos y la gente lo sabe», añadió. Acusó además a su antecesora de hacer «una política populista, a base de falacias y mentiras, atribuyéndose el trabajo de otras administraciones».
Al finalizar la sesión, anunció que la próxima semana dará a conocer la composición del nuevo gobierno, sin confirmar si el edil de AV formará, o no, parte del mismo. «Tenemos un acuerdo basado en 22 compromisos, que son los asuntos más importantes para llevar a cabo en los dos años que restan de legislatura», afirmó.
El objetivo, explicó, «es perfilar los grandes proyectos que llevan años estancados en Fisterra». Uno de ellos, anunció, será la «urbanización de la recta de Anchoa». También quieren «normalizar» la plaza del técnico de Urbanismo, que es además una de las demandas del edil díscolo que les apoyó.
Por su parte, la alcaldesa saliente, Áurea Domínguez, aseguró que la moción «es una herramienta democrática y necesaria, pero su uso puede ser reprobable, no ético e inmoral». Criticó además que no se hiciera público el pacto, que calificó «de conveniencia» porque cree que está «basado en intereses partidistas y personales».
«Nos veremos en las urnas»
A este respecto, acusó al edil tránsfuga de su grupo de acogerse a la moción «para vender o regalar, eso ya se verá, la voluntad de los votantes que lo hicieron concejal». Le acusó además de darle la espalda al gobierno del que formaba parte «porque yo no estaba dispuesta a saltar la ley para satisfacer sus intereses».
La exregidora finalizó su intervención retando a quienes ayer la desbancaron de la Alcaldía. «Nos veremos en las urnas», afirmó.
El portavoz de AV, Francisco Redonda, señaló además que «esta es un moción injusta, infundada y profundamente contraria a los intereses de los ciudadanos. Es una maniobra política oportunista».
«Un virus dentro»
Su homólogo del PSOE, José Marcote, afirmó que «en su día ya avisé a la alcaldesa de que su candidatura llevaba un virus dentro», en alusión al edil tránsfuga. Recordó que «salió por la puerta de atrás del PSOE y ahora sale por la puerta de atrás de AV. Pasó de socialista a comunista y ahora apoya una moción con la derecha. Supongo que lo próximo será formar una candidatura de VOX»».
Por su parte, la edil del BNG, Teresa Fernández, dijo que su grupo rechaza la moción «porque no se dan las circunstancias sociales, política y económicas que la justifiquen» y lamentó que Fisterra pierda «la mayoría de izquierdas».
El relevo en el primer sillón fisterrano se suma a los de Muxía, Noia y Touro
La vía de la moción de censura ha propiciado ya el cambio de alcalde o alcaldesa en cuatro municipios del Área compostelana: Muxía, Noia, Touro y, ahora, Fisterra.
El primer relevo se produjo en Muxía, donde el independiente Javier Sar (IxM) desbancó en octubre del pasado año al socialista Iago Toba con el apoyo de los ediles del PP, que se integraron en el nuevo gobierno local, y de la única concejal del BNG, quien optó por seguir en la oposición.
La pasada semana también tuvieron que abandonar el cargo Santiago Freire (PP) en Noia y Roberto Castro (Movemento Veciñal) en Touro. En el municipio noiés, la unión de PSOE, Marea, BNG y el edil no adscrito Luis Alamancos auparon a la Alcaldía al socialista Francisco Pérez.
Por su parte, en Touro, el PP, al igual que sucedió en Fisterra, recuperó el gobierno local y la Alcaldía de la mano del popular Jesús Reboredo, cuyo grupo contó con el apoyo del edil no adscrito, Darío Pérez, que había abandonado el ejecutivo municipal en 2024.
De esta manera, el PP gana dos alcaldías (Touro y Fisterra) y pierde la de Noia, mientras que en Muxía vuelve a ser parte del gobierno municipal.
El nuevo alcalde de Fisterra, Luis Insua, aseguró tras ser elegido que «este es el momento más importante de mi vida, después de ser padre», y señaló que «cuando trabajas con la ilusión de ver crecer tu pueblo y te surge esta ocasión, es lo más importante que te puede pasar. Estoy supercontento».
Anunció que lo primero que hará será reunirse con los trabajadores y «evaluar las necesidades básicas, porque estamos en época de muchas fiestas y ferias, y hay cosas que no pueden esperar». También prevé reunirse con los representantes de las asociaciones locales.
Discrepancias hasta en la entrega del bastón de mando
Entre las anécdotas que dejó el pleno de ayer, hay que señalar que las discrepancias se hicieron patentes hasta en el momento de la entrega del bastón de mando al nuevo alcalde.
La presidenta de la mesa de edad, la nacionalista Teresa Fernández, afirmó que la edil del PP Jenifer Suárez le había dicho que «le hacía ilusión» entregarle el bastón a su compañero, ante lo que la alcaldesa saliente manifestó su discrepancia señalando que «el bastón de mando lo ostento yo y, por lo tanto, soy quien debo entregarlo al sucesor».
No obstante, Fernández aclaró que la entrega debe hacerla quien ostenta la presidencia de la mesa y, por ello, decidió delegar finalmente en la edil popular.
Lágrimas del nuevo regidor
La sesión también tuvo momentos emotivos. Al nuevo alcalde, tras tomar posesión de su cargo, le saltaron las lágrimas en el momento de agradecer el apoyo recibido por parte de su familia y recordar «a una niña, que no es consciente ahora mismo de esto, pero que con el paso del tiempo espero que se sienta orgullosa de su padre».
