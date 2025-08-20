Negreira celebra la Feira do Románico del 5 al 7 de setiembre

La villa de Negreira acogerá del 5 al 7 de setiembre la XVIII Feira do Románico, que se celebrará en la Praza do Cotón y en el Campo da Feira y que incluye un mercado medieval, música, obradoiros, combates y espectáculos.

El evento contará con un mercado medieval de artesanía y gastronomía, animación musical con grupos llegados de toda España, espectáculos de recreación histórica, combates de caballeros, tiro con arco, talleres de oficios antiguos y actividades infantiles.

La Feira do Románico se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario cultural de la comarca, uniendo tradición, historia y diversión para toda la familia. La Fragua de Vulcano coorganizará por tercer año consecutivo el mercado medieval dentro de la Feira do Románico en colaboración con la compañía adjudicataria, experta en recreación, Especialistas Hípica Celta.

Este sábado habrá carrera

Por otra parte, este sábado 23 se celebra la Carreira do Románico, en las inmediaciones del Pazo do Cotón. Habrá trofeos para los dos primeros clasificados de cada categoría, medallas para los corredores de la categoría Pitufos y sorteo de regalos.