Inician en Negreira a reforma da glorieta da estrada AC-546

A actuación, que conta cun investimento de cincuenta mil euros, mellorará a seguridade no acceso ao parque industrial de Covas

Ten un prazo de execución de tres semanas

Francisco Menéndez, no centro, visitando con outras autoridades as obras da glorieta. / Cedida

Negreira

A Xunta de Galicia iniciou esta semana a execución das obras de transformación da glorieta situada na estrada AC-546, ao seu paso polo concello de Negreira. O obxectivo desta actuación é mellorar a seguridade viaria no acceso ao polígono industrial de Covas e facilitar a mobilidade na zona.

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, supervisou hoxe os traballos dunha actuación que consistirá en converter a glorieta partida existente no punto quilométrico 0+800 da mencionada estrada nunha glorieta completa de 31 metros de diámetro exterior.

Segundo explicou Menéndez, prevese pechar o anel da glorieta e executar os elementos necesarios para completar a súa estrutura.

Para iso demoleranse as semiglorietas actuais, fresarase o perímetro exterior e aplicarase unha capa de aglomerado en todo o anel e nos entronques cos oito carrís das catro vías de acceso.

Ademais, construiranse illotes deflectores e completarase a actuación co pintado e a nova sinalización horizontal, co obxectivo de garantir unha circulación máis fluída e segura. A obra, que comezou este martes e conta cun orzamento autonómico de preto de 50.000 euros, ten un prazo de execución de tres semanas.

Francisco Menéndez subliñou que esta actuación responde á solicitude do Concello de Negreira e permitirá ofrecer aos veciños e veciñas da parroquia de Santa María de Covas unha circulación máis segura e cómoda, ao tempo que reforza a competitividade da zona ao facilitar o tránsito cara ao polígono industrial.

