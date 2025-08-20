Padrón organiza a 'Caravana da Irmandade' para viaxar a Arjonilla

Veciños e veciñas de Padrón poderán participar nunha viaxe cultural a Arjonilla co obxectivo de fortalecer os lazos de irmandamento entre os dous concellos arredor da figura de Macías o Namorado

Anxo Arca, alcalde de Padrón, e Luis Miguel Carmona, alcalde de Arjonilla no acto de irmandamento no pasado mes de Xullo / Cedida

Padrón

Entre o 26 e o 27 de setembro, a veciñanza de Padrón poderá participar na Caravana da Irmandade, unha iniciativa que celebra o irmandamento entre este municipio e Arjonilla, asinado en xullo arredor da figura do trobador medieval Macías o Namorado. O proxecto busca fortalecer os lazos de amizade, cooperación cultural e posta en valor do patrimonio literario compartido. O prazo de inscrición para a actividade permanecerá aberto ata o 8 de setembro.

A viaxe permitirá ás persoas participantes seguir un programa de actividades coordinado polos concellos. O venres 26 celebrarase o acto oficial de irmandamento, visitaranse o Palacio Marqués de la Mercé e realizarase unha comida institucional. Pola tarde, está prevista a visita á Almazara García Morón con cata de aceite, así como tempo libre para disfrutar do Mercado Medieval de Arjonilla. O sábado 27, o programa inclúe unha visita guiada polo patrimonio histórico-cultural e un obradoiro artesanal de cerámica no taller de Manuel Bejarano Zafra, rematando a xornada novamente no Mercado Medieval.

Unha representación da corporación municipal, encabezada polo alcalde Anxo Arca, tamén formará parte da comitiva padronesa, reforzando o vínculo institucional entre ambos municipios.

O irmandamento entre Padrón e Arjonilla pretende implicar á veciñanza neste proxecto común, consolidando a amistade, a cultura e o respecto mutuo, usando a figura de Macías o Namorado como “ponte entre os dous pobos”.

