A Pobra do Caramiñal busca poñer en valor o castro da Croa de Posmarcos

O alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, solicita o apoio da Xunta para poñer en valor un dos xacementos máis singulares da comarca

José Carlos Vidal, primeiro pola dereita, na reunión co director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e o director do Servizo de Arqueoloxía, Roberto Pena

José Carlos Vidal, primeiro pola dereita, na reunión co director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e o director do Servizo de Arqueoloxía, Roberto Pena / Cedida

Redacción

A Pobra

O alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, reuniuse recentemente co director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e co director do Servizo de Arqueoloxía, Roberto Pena, co obxectivo de explorar posibles vías de colaboración en materia de conservación, protección e posta en valor do patrimonio local.

Durante o encontro, o rexedor destacou a importancia do legado patrimonial do concello e presentoulles o proxecto para a investigación arqueolóxica e divulgación do castro da Croa de Posmarcos, un dos xacementos máis singulares da comarca.

O castro, situado na parroquia de Santo Isidoro de Posmarcos, foi adquirido polo Concello en 2024 co fin de garantir a súa conservación e fomentar novas investigacións. Este enclave constitúe un exemplo singular de castro do interior, diferente aos habituais castros costeiros do Barbanza, e destaca pola súa localización estratéxica, boa conservación e gran potencial para ampliar o coñecemento da Idade de Ferro en Galicia.

Vidal solicitou o apoio da Xunta para establecer un plan de actuación que inclúa: a prospección xeofísica da croa, a escavación arqueolóxica, o rexistro fotográfico e planimétrico, o estudo e tratamento dos materiais arqueolóxicos, o seu depósito no museo correspondente, a elaboración dunha memoria técnica e a organización de visitas guiadas ao xacemento.

O alcalde cualificou a xuntanza como «moi positiva» e resaltou que se trata «dun proxecto de interese para toda a nosa veciñanza, xa que permitirá poñer en valor un dos grandes tesouros patrimoniais do noso municipio. Agardamos contar co apoio da Xunta para poder facelo realidade».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents