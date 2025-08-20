A Pobra do Caramiñal busca poñer en valor o castro da Croa de Posmarcos
O alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, solicita o apoio da Xunta para poñer en valor un dos xacementos máis singulares da comarca
Redacción
O alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, reuniuse recentemente co director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e co director do Servizo de Arqueoloxía, Roberto Pena, co obxectivo de explorar posibles vías de colaboración en materia de conservación, protección e posta en valor do patrimonio local.
Durante o encontro, o rexedor destacou a importancia do legado patrimonial do concello e presentoulles o proxecto para a investigación arqueolóxica e divulgación do castro da Croa de Posmarcos, un dos xacementos máis singulares da comarca.
O castro, situado na parroquia de Santo Isidoro de Posmarcos, foi adquirido polo Concello en 2024 co fin de garantir a súa conservación e fomentar novas investigacións. Este enclave constitúe un exemplo singular de castro do interior, diferente aos habituais castros costeiros do Barbanza, e destaca pola súa localización estratéxica, boa conservación e gran potencial para ampliar o coñecemento da Idade de Ferro en Galicia.
Vidal solicitou o apoio da Xunta para establecer un plan de actuación que inclúa: a prospección xeofísica da croa, a escavación arqueolóxica, o rexistro fotográfico e planimétrico, o estudo e tratamento dos materiais arqueolóxicos, o seu depósito no museo correspondente, a elaboración dunha memoria técnica e a organización de visitas guiadas ao xacemento.
O alcalde cualificou a xuntanza como «moi positiva» e resaltou que se trata «dun proxecto de interese para toda a nosa veciñanza, xa que permitirá poñer en valor un dos grandes tesouros patrimoniais do noso municipio. Agardamos contar co apoio da Xunta para poder facelo realidade».
