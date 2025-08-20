Vedra abrirá o Santiaguiño coa procesión e unha sardiñada
O próximo domingo celebrarase a tradicional Ruta Cabalar e o venres 29 porán a música Disco Mega Chocolate e Panorama City
Redacción
A localidade de San Pedro de Vilanova celebra esta fin de semana as festas do Santiaguiño. A programación comeza mañá ás 21.00 horas coa procesión dende a igrexa ata a capela do Santiaguiño. A xornada seguirá cunha gran sardiñada e churrascada. A animación correrá a cargo da charanga Os Intocables.
O vindeiro domingo 24 celebrarase a XVI Ruta Cabalar. A saída está prevista ás 10.30 horas dende o Campo do Santiaguiño, cun descanso á metade do percorrido para repoñer forzas cuns pinchos. A ruta finalizará na capela do Santiaguiño, onde terá lugar o xantar popular, amenizado polo dúo Imagine.
O venres 29 terá lugar unha gran verbena, amenizada por Disco Mega Chocolate e Panorama City. E o sábado 30, día grande do Santiaguiño, as actividades comezarán ás 10.00 horas cos fogos artificiais. Ao mediodía terá lugar o concerto da Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla. Ás 13.00 horas oficiarase a misa solemne, e a xornada pecharase cunha gran verbena a cargo da orquestra Marbella e Disco Mega Impacto.
Estas festas combinan tradición, música e gastronomía, e convértense cada verán nun punto de encontro para a veciñanza e para os visitantes da comarca. No recinto festivo haberá unha cantina, que será xestionada pola comisión de festas, con prezos populares.
- La familia Vidal celebra 25 años de éxito de su Pazo Asador en Padrón
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Nuevo corte de tráfico en Santiago: desde este martes hasta comienzos de septiembre
- Hondo pesar por el fallecimiento de María Cores Lamas
- Herido grave un niño tras saltar al agua en el puerto en Malpica
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- El mejor queso de España 2025 pierde a su creador: fallece Don Crisanto a los 72 años