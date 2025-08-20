CULTURA

Teatro, lendas e patrimonio no castro larachés de Montes Claros

O grupo K’Paparota recreará as historias que rodean o xacemento

Labores arqueolóxicas no castro de Montes Claros da Laracha / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello da Laracha propón para o próximo martes 26 de agosto, a partir das 12.00 horas, unha novidosa iniciativa para animar á cidadanía a desfrutar dun espectáculo infantil e familiar e, ao mesmo tempo, descubrir o patrimonio arqueolóxico municipal nun dos seus elementos máis importantes: o Castro de Montes Claros. Será coa representación da obra de teatro Latexos no propio xacemento a cargo do grupo K’Paparota Teatro.

Cartel promocional da función 'Latexos' no castro de Montes Claros / Cedida

Latexos é unha peza de monicreques e obxectos dirixida a todo tipo de público, especialmente ao infantil e familiar. A través do humor, a emoción e a maxia da escena, a obra dá vida ás lendas que rodean o castro, recollidas grazas ás conversas cos veciños e ao labor de investigación da arqueóloga Puri Soto -directora do proxecto de posta en valor do xacemento-, do escritor e divulgador Xabier Maceiras e da creadora da proposta, Patricia Cameán.

A función pretende achegar as historias e tradicións ás novas xeracións, evitando que se perdan no esquecemento, ao tempo que convida a coñecer o patrimonio arqueolóxico municipal e a tomar conciencia da importancia da súa conservación e difusión. Polo escenario desfilarán mouras, xigantes e xentís, ademais de actividades interactivas para permitir a participación do público.

