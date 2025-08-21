A anguía e a caña do país, protagonistas no Agosto Gastronómico de Valga
A anguía e a caña do país, protagonistas no Agosto Gastronómico de Valga
Redacción
Valga xa saborea o seu Agosto Gastronómico. O Parque Irmáns Dios Mosquera acolleu o primeiro dos grandes showcookings do mes, un duelo entre dous coñecidos chefs da Televisión de Galicia: Xoanqui Ameixeiras e Coque Fariña.
Trinta e cinco persoas participaron nesta cita que puxo en valor a anguía e a caña do país, dous produtos identitarios do municipio, a través de catro receitas innovadoras que sorprenderon o público: dende unha vichyssoise con anguía ata un taco con escabeche e escuma de pataca, ou unha sobremesa con caña tostada e toffee de mel. A maridaxe fíxose con viños da adega local Castellum Augusti, pertencente á Indicación Xeográfica Protexida Barbanza e Iria.
A programación do Agosto Gastronómico continúa esta fin de semana. O venres, o Centro de Interpretación da Caña será escenario do concurso Anguía Chef, no que os participantes presentarán as súas mellores receitas elaboradas con anguía. O sábado e o domingo 24 celebrarase a XII Ruta-Concurso Tapa a anguía, coa participación de oito establecementos hostaleiros do municipio, que ofrecerán as súas creacións en formato petisco.
O domingo tamén terá lugar unha sesión de coctelería a cargo do bartender Álex Iglesias, quen elaborará catro combinados especiais con distintas variedades de caña do país.
A programación seguirá o martes día 26, tamén no Centro de Interpretación da Caña, cun showcooking titulado Universo anguía, no que Álex Iglesias amosará as posibilidades culinarias deste produto a partir das 21.00 horas.
Todas estas actividades serven de antesala á XXXV Festa da Anguía e da Caña do País, declarada de Interese Turístico de Galicia, que celebrará o seu día grande o sábado 30 de agosto.
A programación inclúe degustacións, exhibicións, obradoiros infantís, espectáculos de rúa e concertos.
Entre as actuacións musicais destacan as de Ráfaga e a Charleston Big Band, que porán o broche de ouro a esta emblemática festa de Valga.
