O 'Batch Cooking' causa sensación en Ribeira
Este obradoiro culinario inclusivo busca fomentar o traballo en equipo entre varios membros da familia
Completou as 24 prazas de inscrición, chegando a deixar xente en lista de espera
Redacción
Hoxe tivo lugar o remate do obradoiro de Batch Cooking, unha iniciativa de cociña inclusiva organizada pola Concellaría de Igualdade a través do Centro de Interpretación á Muller de Ribeira causou sensación entre os ribeirenses. Esta técnica culinaria permite unha mellor organización dos tempos de traballo na cociña sen renunciar a unha comida saudable e de mercado.
Ao acto acudiron o alcalde, Luís Pérez e a concelleira de Igualdade, Cruz Rivadulla. Esta última explicou que debido ao éxito e á demanda suscitada no 2024, este ano repítese a actividade cun novo formato que “fomenta o traballo da cociña en equipo para facer entre varios membros da familia, un día á semana, a elaboración das bases dos menús semanais, que calquera membro poida confeccionar en pouco tempo".
Rivadulla salientou que a edición deste ano "foi todo un éxito, xa que tivo que quedar xente na lista de espera, temos 24 prazas e só poden entrar 24 parellas”. Para rematar, recordou que os obradoiros son para homes pero poden vir cun acompañante.
“Para nós a política de conciliación é moi importante por iso queremos fortalecer a igualdade real entre mulleres e homes e incrementar a corresponsabilidade masculina á hora de facer as tarefas domésticas", destacou o rexedor ribeirense, que tamén quixo declarou que "estes obradoiros de cociña permiten elaborar distintas receitas ao longo de toda a semana ou facer tuppers".
