Castiñeiras recupera o espírito mariñeiro nas Festas do Verán cun catamarán para a Virxe do Carme
A localidade celebrará tres días de música, sardiñada, xogos infantís e procesións relixiosas do 22 ao 24 de agosto
Redacción
As Festas do Verán de Castiñeiras celebraranse os días 22, 23 e 24 de agosto, cunha ampla programación que mestura tradición, gastronomía e música. A gran novidade deste ano será a procesión marítima da Virxe do Carme nun catamarán de 120 prazas, grazas ao apoio da Concellería do Mar.
O programa foi presentado polo tenente de alcalde, Vicente Mariño, o concelleiro de Festexos, Francisco Suárez-Puerta, e as representantes da Comisión de Festas, Manolita Vidal e Beatriz Rodríguez.
O venres 22, dedicado ao Sagrado Corazón, abrirá cunha misa ás 20.00 horas cantada polo Coro Parroquial Bon Pastor. Pola noite, desde as 22.30 horas, a festa continuará con Planet Disco Móbil, que traerá aos DJ Maikel Style e Tito Maverick.
O sábado 23, día de San Cristovo, comezará cunha gran sardiñada popular ás 13.00 horas. Pola tarde, desde as 17.00, os máis pequenos poderán gozar dunha sesión infantil de inchables e festa da escuma. Tamén se celebrará o clásico partido de fútbol de Casados contra Solteiros ás 18.00 horas. Xa pola noite, tras a misa en honra a San Cristovo (20.00 horas) con procesión e bendición de vehículos, haberá concerto do grupo Drippers e unha nova sesión de Planet Disco Móbil co DJ Mateo Abelleira.
O domingo 24 estará dedicado á Virxe do Carme. A misa solemne na Igrexa do Bo Pastor ás 11.00 horas dará paso á procesión marítima no catamarán, con ofrenda floral en memoria dos mariñeiros desaparecidos. O percorrido inclúe unha parada fronte á Ameixida, onde se botarán as coroas ao mar ao son das bombas de palenque. Os tickets para embarcar recolleranse na igrexa.
A presidenta da Comisión de Festas, Manolita Vidal, agradeceu emocionada o esforzo do Goberno local: «Portáronse moi ben; e o de traer o catamarán xa é unha marabilla; encantame levar a Virxe ao mar porque fai moitos anos que non navega».
O tenente de alcalde, Vicente Mariño, animou a veciños e visitantes a gozar dunhas festas que amosan a esencia mariñeira da Ría de Arousa, e confirmou que se reforzará o servizo de limpeza municipal durante os tres días de celebración.
