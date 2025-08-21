El CIE Mans, con una sede en Padrón, es un vivero referente a nivel estatal

El Centro de Iniciativas Empresariais Mans (CIE Mans), gestionado por la Fundación Paideia Galiza, se ha consolidado como uno de los mejores viveros de empresas de España tras alcanzar el tercer puesto en el Ranking Funcas 2025 en la categoría de centros medianos-intermedios. A nivel gallego, dicho centro ocupa el cuarto lugar en el ranking global, escalando tres posiciones con respecto a 2024.

El informe de Funcas, un centro de análisis dedicado a la investigación económica y social, evaluó más de 400 viveros y aceleradoras en todo el país, atendiendo a criterios como la difusión del espíritu emprendedor, la preincubación, la mentorización y la incubación de proyectos. Según Funcas, el CIE Mans destaca por su profundo impacto social, así como por su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, factores que lo diferencian de otros espacios similares.

Situado en el polígono de Pocomaco de A Coruña, el CIE Mans ofrece oficinas individuales, espacios de trabajo compartido, salas de reuniones, formación y ocio, comedor, cafetería, gimnasio y parking, así como acceso 24/7 y servicio de recepción.

Además, cuenta con Estudios Mans, un estudio de grabación y plató audiovisual destinado al desarrollo profesional de artistas de la música y la danza, con convocatorias que ayudan a consolidar sus planes de negocio.

Dentro de su estrategia de expansión y apoyo al emprendimiento desde entornos rurales, el CIE Mans mantiene también una sede en Padrón (A Escravitude). Este espacio está pensado para profesionales interesados en trabajar desde el rural, generar comunidad, compartir ideas y desarrollar proyectos con propósito en contacto directo con la naturaleza, reforzando la apuesta del centro por la economía social y la sostenibilidad.

Desde su creación en 2004 por Rosalía Mera, el CIE Mans ha acogido decenas de empresas y proyectos, consolidándose como un espacio de trabajo colaborativo en el que se fomentan el emprendimiento, el desarrollo económico y la innovación social.

La Fundación Paideia Galiza, que gestiona el mencionado centro, tiene como misión provocar cambios sociales que favorezcan la igualdad de oportunidades, creando espacios de formación y reflexión y promoviendo el desarrollo integral de las personas y del territorio.