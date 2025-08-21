A localidade de Ribas acollerá un certame equino de beleza, doma e arrastre o día 31
Exhibiranse algúns dos mellores exemplares de pura raza autóctona e española
A cita compleméntase cunha exposición de motos clásicas
Redacción
O Concello de Teo volverá a poñer en valor aos mellores exemplares equinos de pura raza autóctona e española coa XXIV edición do Concurso Morfolóxico Cabalar. A cita celebrarase o domingo 31 de agosto no lugar de Ribas, na parroquia de Oza, onde os fanáticos deste tipo de certames poderán gozar dunha completa xornada na que haberá un concurso de beleza, doma e probas de arrastre.
O concurso contará con espectáculos de animación musical, xogos populares e diversos obradoiros para a cativada, que comezarán ás 17.00 horas. Tamén haberá diversos postos de alimentación e unha pequena exposición de motos clásicas para o desfrute dos asistentes.
A apertura de inscricións comezará a partir das 8.30 horas e, ás 10.00, iniciaránse as distintas exhibicións de poldros, percheróns, cabalos e eguas, rematando a xornada con probas de arrastre cara ás 18.30 horas.
A continuación, procederase á entrega de premios, dando así por concluída a edición de 2025.
Por outra banda, dende as 17.00 horas, haberá un obradoiro para facer chapas de cabaliños, xogos populares e de habilidade, postos de golosinas de balde e un parque de inchables para a rapazada. Como novidade, este ano asistirán á cita Os Bolechas coa súa caravana chea de sorpresas. A cativada tamén poderá pasar un bo rato na festa da escuma sobre as 20.00 horas.
