La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música

El puente de San Roque, el fin de semana con más fiestas por metro cuadrado en Galicia, ya es historia, pero no por ello cesa la fiesta. Los festejos en las localidades gallega se siguen sucediendo durante todo el mes y entre ellos destacan aquellas celebraciones con carácter gastronómico.

Y es que los gallegos somos de muy bien diente, algo que no es novedad con una gastronomía como la nuestra y que hace que tengan más relevancia aún. Festividades como la Festa do Queixo de Arzúa, la Feira do Cocido de Lalín, la Festa do Pulpo do Carballiño o la Festa do Albariño de Cambados son algunas de estas celebraciones con carácter gastronómico más destacadas en Galicia, pero no son las únicas.

Esta semana, una pequeña localidad a menos de media hora de Santiago se convertirá en una parada obligatoria para aquellos que deseen disfrutar de uno de los platos más típicos de la gastronomía gallega.

Una fiesta con mucho sabor

Se trata de A Bandeira, Silleda, que entre este jueves 21 y el domingo 24 celebra una nueva edición, la número 49, de su Festa da Empanada, que en esta edición estrena el distintivo de Interés Turístico Nacional.

Como no puede ser de otra manera, la empanada, en sus mil variantes, será la gran protagonista de unos festejos que arrancan este jueves con la XIII Ruta da Empanadilla, desde las 18.00 horas por los bares de la localidad junto a la compañía musical de la charanga Os Kokakolas y Os Sin Son.

El sábado, día grande de los festejos, se celebrará el acto central: la XLIX Festa da Empanada. La jornada comenzará a las 11.30 horas con el pasacalles de la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira, aunque la acción llegará a partir de las 16.00 horas, cuando tendrá lugar la entrega de empanadas para el concurso.

Más tarde, a las 18.00 horas, arrancará el tradicional concurso y la subasta de empanadas, con premios para las más sabrosas. A continuación, la lectura del pregón por el actor Xulio Abonjo dará paso a la Cea de peñas, que estará amenizada por Varacuncas y Os Atrevidos.

Concurso en una edición anterior de la Festa da Empanada / Bernabé/Javier Lalín

Que no falte la música

Pero como no todo puede ser comer, la música será junto a la empanada la otra gran protagonista de las fiestas. Las charangas Os Kokakolas, Os Sin Son y Noroeste amenizarán las distintas jornadas con su música.

Además, este jueves a las 21.30 horas se celebrará una nueva edición, la 26, del Bandeirock, con la presencia de Rodrigo Ramos e Banda, Calle del Ruido, Leria, Cuarta Xusta y Marela.

Por su parte, el viernes será el turno del XXXV Esmorgafolk con As Estraloqueiras, Carapaus, Tiruleque, Catuxa Salom y De Ninghures.

Programa completo de la Festa da Empanada da Bandeira

Jueves, 21 de agosto

18.00 horas: XIII Ruta da Empanadilla.

19.30 horas: Obradoiro infantil de empanadillas.

21.30 horas: XXVI Bandeirock en la Carballeira da Pomba.

Viernes, 22 de agosto

17.00 horas: Juegos tradicionales Sorra.

19.00 horas: XIII Campionato de Tiro á Corda en la Rúa Xeral.

21.30 horas: XXXV Esmorgafolk em la Carballeira da Pomba.

Sábado, 23 de agosto

11.30 horas: Pasacalles con la Banda Recreativa e Cultural de Bandeira.

12.00 horas: Misa y procesión.

13.00 horas: Sesión vermú con la Charanga Noroeste.

16.00 horas: Entrega de empanadas para el concurso.

18.00 horas: XLIX edición de la Festa da Empanada.

22.00 horas: Gran verbena en la Rúa Xeral.

Domingo, 24 de agosto