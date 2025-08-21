Lalín facilita a axuda cidadá fronte os afectados polos incendios

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, no punto de información de Protección Civil en Lalín

O Concello de Lalín pon en marcha desde hoxe un programa destinado a coordinar e canalizar a solidariedade da veciñanza cos afectados polos incendios forestais. A iniciativa, que está operativa desde hoxe, xestiónase a través de Protección Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, explicou que a medida busca dar resposta ao interese de moitos veciños por colaborar, xa sexa mediante donativos ou ofrecendo o seu tempo para tarefas vinculadas aos lumes. Para iso, habilitouse un punto de información na base de Protección Civil, situada no campo da feira de gando, ao carón do Lalín Arena, onde se facilita asesoramento sobre como axudar de maneira eficaz.

A colaboración está aberta tamén a empresas que dispoñan de maquinaria ou servizos que poidan resultar útiles, así como a cooperativas e gandeiros dispostos a fornecer cisternas, equipamento ou alimentación para o gando nas zonas afectadas. Areán salientou o papel que xa xogou o sector agrogandeiro na extinción de moitos lumes e destacou a importancia de coordinar esta capacidade de apoio.

A iniciativa, aínda que xorde a raíz da situación actual, ten vocación de permanencia. O obxectivo é que se integre no Plan de Emerxencias Municipal para poder activarse automaticamente en futuras situacións de risco, tanto cos recursos materiais como co capital humano dispoñible.

O edil fixo tamén un novo chamamento á responsabilidade e á precaución: «As condicións meteorolóxicas melloran, pero aínda quedan datas complicadas. É fundamental extremar as medidas de seguridade para protexer a todos».

