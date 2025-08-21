Lalín facilita a axuda cidadá fronte os afectados polos incendios
O Concello habilita un punto de información en Protección Civil para veciños, empresas e gandeiros que queiran colaborar
Redacción
O Concello de Lalín pon en marcha desde hoxe un programa destinado a coordinar e canalizar a solidariedade da veciñanza cos afectados polos incendios forestais. A iniciativa, que está operativa desde hoxe, xestiónase a través de Protección Civil e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
O concelleiro de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, explicou que a medida busca dar resposta ao interese de moitos veciños por colaborar, xa sexa mediante donativos ou ofrecendo o seu tempo para tarefas vinculadas aos lumes. Para iso, habilitouse un punto de información na base de Protección Civil, situada no campo da feira de gando, ao carón do Lalín Arena, onde se facilita asesoramento sobre como axudar de maneira eficaz.
A colaboración está aberta tamén a empresas que dispoñan de maquinaria ou servizos que poidan resultar útiles, así como a cooperativas e gandeiros dispostos a fornecer cisternas, equipamento ou alimentación para o gando nas zonas afectadas. Areán salientou o papel que xa xogou o sector agrogandeiro na extinción de moitos lumes e destacou a importancia de coordinar esta capacidade de apoio.
A iniciativa, aínda que xorde a raíz da situación actual, ten vocación de permanencia. O obxectivo é que se integre no Plan de Emerxencias Municipal para poder activarse automaticamente en futuras situacións de risco, tanto cos recursos materiais como co capital humano dispoñible.
O edil fixo tamén un novo chamamento á responsabilidade e á precaución: «As condicións meteorolóxicas melloran, pero aínda quedan datas complicadas. É fundamental extremar as medidas de seguridade para protexer a todos».
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»