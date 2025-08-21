Lalín, previsora ante o risco de incendios, activou un dispositivo integral de emerxencias
Protección Civil, GES, Policía Local, Brigada Municipal e voluntarios coordinan actuacións e recordan as recomendacións á veciñanza
O Concello de Lalín ten activado desde o inicio da tempada de risco de incendios un dispositivo de emerxencias que integra a Protección Civil, GES, Policía Local, Agrupación Voluntaria de Protección Civil (AVPC) e a Brigada Municipal. Segundo explica o concelleiro de Seguridade Cidadá, Pablo Areán, este operativo permite chegar dos primeiros aos focos que requiren intervención, tanto no municipio como nos concellos limítrofes.
Nos incendios máis significativos destes días, en Dozón e Agolada, os equipos de Lalín tiveron unha participación destacada, achegando persoal, camións motobomba e todoterreos, actuando desde os primeiros momentos e permanecendo días sucesivos para arrefriar a zona e extinguir rebrotes.
No lume do Concello de Dozón, comezado o 12 de agosto, participaron catro camións motobomba, un todoterreo, persoal do GES, Protección Civil e Brigada Municipal, realizando labores de extinción até altas horas da noite. No incendio de Agolada, a actuación inclúe axuda loxística, vixilancia perimetral e apoio á veciñanza por parte dos voluntarios, ademais de tarefas de extinción e arrefriado de rebrotes.
A Brigada Municipal tamén interveu noutros incendios na contorna, entre eles: Maceira, Dozón (15/07); O Salto, Rodeiro (28/07); Artoño, Agolada (29/07); Berredo, Agolada (03/08); Dúas Igrexas, Forcarei (03/08); Siador, Silleda (03/08); Diz, Dozón (08 e 09/08); Piñeiro, Silleda (09/08); Alto do Candán (10/08); O Souto, A Estrada (10/08) e Vidueiros, Dozón (19/08). No propio municipio participaron nos incendios de Val do Boi e Vilatuxe, os de maior envergadura, e en outros focos menores.
Pablo Areán subliña o papel do voluntariado de Protección Civil, que se incorporou interrompendo vacacións ou días libres para apoiar en labores loxísticas, sinalización de vías, vixilancia e atención á veciñanza, e destaca que se activou un programa de coordinación da solidariedade veciñal para ampliar esta colaboración noutros operativos futuros.
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»