Miguel Nieto gaña o I Concurso de Murais do Concello de O Pino coa pintura 'Do día á noite Festa do Galo Piñeiro'
O artista madrileño pintará o mural a vindeira semana
O xurado destacou o "estilo gráfico dinámico e evocador así como o uso das cores e disposición dos elementos" coa presenza de galos e cabalos
Redacción
Miguel Nieto é o gañador do I Concurso de Murais organizado polo Concello do Pino con motivo da Festa do Galo Piñeiro para resaltar as potencialidades turísticas do municipio e a festa declarada de interese turístico de Galicia. Do día á noite Festa do Galo Piñeiro é o título da proposta presentada polo artista madrileño e que agora deberá pintar no espazo de lecer ecolóxico situado na rúa do Concello.
O xurado resaltou que no debuxo de Miguel Nieto “a representación dos cabalos, galos e a estrutura da terra amosan un vínculo claro coa vida rural e a festividade propia do municipio”. Sobre a orixinalidade da proposta, o xurado resaltou que o “estilo gráfico é moi dinámico e evocador, destacando polo uso de cores a disposición dos elementos”.
2.150 euros de premio
Como gañador do concurso, Nieto recibirá un premio de 2.000 euros, ademais de outros 150 euros para mercar a pintura necesaria para pintar o muro no que reproducirá o seu proxecto. A intención é que a vindeira semana quede rematado o mural que decorará un espazo polo que pasan milleiros de peregrinos, a rúa do Concello en Arca, no que a veciñanza ten un espazo de lecer.
A esta primeira edición do concurso de murais do Pino presentáronse oito artistas de diferentes localidades españolas. O xurado estivo formado polo alcalde, Manuel Taboada, que exerceu de presidente; o concelleiro José Fuentes; os recoñecidos artistas Cándido Pazos e María Cruz Piñeiro, e por Manuel Rodríguez, que actuou como secretario.
