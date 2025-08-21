Susto en Fisterra al incendiarse la chimenea de un restaurante
La rápida actuación del dueño del establecimiento al enfriar la zona con una manguera evitó males mayores
Fisterra
La dotación del parque de bomberos de Cee fue requerida este miércoles para la extinción de incendio en la chimenea de un restaurante en Fisterra.
Entre la rápida actuación del propietario del establecimiento, enfriando el lugar del suceso con una manguera, y las posteriores tareas desempeñadas por los bomberos, la incidencia no fue a más, toda vez que en la primera fase las llamas salían por el hueco hacia el interior del local.
A pesar de la virulencia del incendio en su inicio, los daños materiales son leves. Los bomberos agradecen la colaboración de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de Fisterra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Un centro comercial gallego se convertirá en plató de Master Chef este septiembre
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- ¿Por qué Santiago ha perdido casi 500 comercios en sólo una década?
- Cinco cosas que sorprenden a un recién llegado a Compostela (II)
- Santiago se solidariza con Ourense: «No pensé que la gente fuese a donar tanto»
- Detenido un menor de edad como presunto autor de siete incendios forestales en Santiago
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago