Susto en Fisterra al incendiarse la chimenea de un restaurante

La dotación del parque de bomberos de Cee fue requerida este miércoles para la extinción de incendio en la chimenea de un restaurante en Fisterra.

Entre la rápida actuación del propietario del establecimiento, enfriando el lugar del suceso con una manguera, y las posteriores tareas desempeñadas por los bomberos, la incidencia no fue a más, toda vez que en la primera fase las llamas salían por el hueco hacia el interior del local.

A pesar de la virulencia del incendio en su inicio, los daños materiales son leves. Los bomberos agradecen la colaboración de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de Fisterra.