Ames licita obras para pavimentar 3 céntricas rúas de Bertamiráns
O orzamento destas reformas ascende a 147.363 euros
Redacción
O Concello de Ames continúa o seu investimento nas infraestruturas das parroquias e dos núcleos urbanos. Deste xeito, a Xunta de Goberno Local aprobou o pasado 14 de agosto a licitación do proxecto de mellora de tres rúas de Bertamiráns: Rueiro, Telleira e mailo treito inicial do camiño do Rueiro dende a avenida da Peregrina; así como o acondicionamento do viario que vai dende A Condomiña ata Punxeiras, en Ortoño.
O orzamento destas obras ascende a 147.363,33 euros.
O concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que «este proxecto forma parte do POS+ 2025 aprobado no pasado mes de febreiro», e que, «no POS principal inclúese a execución de seis proxectos valorados en 1.073.870 euros».
Para reformar a rúa Telleira prevese ampliar as beirarrúas e establecer un viario de sentido único con zonas de aparcamento regulado. Por outro lado, planease mellorar a capa de rodaxe da rúa Rueiro e a sinalización horizontal da plataforma.
A terceira actuación consistirá en renovar a capa de rodaxe dun treito de 80 metros do Camiño do Rueiro, dende a intersección coa avenida da Peregrina. A outra obra será a pavimentación de 225 metros de longo, 3 de ancho e 50 m² de sobreanchos e abanicos existentes no viario dende A Condomiña ata Punxeiras.
