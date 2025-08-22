Algas, un negocio en auge y alternativo al marisqueo: «Eu quero vivir do mar»

El marisqueo lleva tiempo en crisis en Galicia. La cada vez mayor (y preocupante) escasez de recursos en nuestras rías ha puesto contra las cuerdas a muchos profesionales del sector. Hay quien optó por el cambio de actividad... y quien se resiste a tirar el capacho.

Las algas gallegas son un recurso sostenible, con gran potencial gastronómico y económico, que refuerza el papel de la pesca artesanal en la diversificación y en el aprovechamiento responsable del mar. Sus variadas utilidades en ámbitos como el farmacéutico o el cosmético, entre muchos otros, hacen de este recurso un producto de creciente interés.

En Galicia son siete las lonjas que comercializan algas. El año pasado subastaron 551.831 kilos, por los que facturaron 426.721 €.

En lo que va de año subastaron 277.758 kilos de algas, recogidas en su mayoría mediante buceo, una técnica selectiva y respetuosa con el medio marino. La lonja de A Illa de Arousa lidera la comercialización con un 65% de las ventas totales (182.143 kilos), seguida de las de A Coruña (47.200), Corcubión (23.723), O Grove (10.970), Camelle (7.132), Aldán-Hío (5.441) y Camariñas (1.149).

En esta última localidad, un grupo de mariscadoras inició en junio esta actividad, que pueden realizar como complemento a la extracción de marisco. Una de ellas es Jacqueline Lista, presidenta de la entidad. «Nas praias non hai marisco. A recollida de algas é para nós un traballo complementario para poder seguir a flote e chegar a fin de mes. Porque eu quero vivir do mar», señala.

Cada día recogen el tope permitido: 100 Kg de algas, que deben secar para ser subastadas. El precio medio fue en lo que va de año de 0,76 euros el kilo y el máximo, de 3 euros. En Camariñas se las compra Ceamsa, empresa de texturizantes y estabilizantes para las industrias de alimentación, bebidas, farmaceútica y nutracéutica.

Unos ingresos «que nos veñen moi ben»

Las mariscadoras camariñanas decidieron apostar por esta actividad planteando un plan de extracción complementario al del marisqueo, que fue aprobado por la Consellería do Mar, de modo que no han tenido que renunciar a esta última actividad. «É un traballo que nos ocupa todo o día, porque hai que secar as algas, pero supón uns ingresos que nos veñen moi ben», señala Jacqueline.

En Boiro, Elena Fontán y Vinicius de Monte se conocieron en un programa de emprendimiento y no dudaron en aliarse para poner en marcha un negocio: elaborar un bioestimulante a base de algas.

En febrero fundaron la empresa Orixe Salgada. Este verano lanzaron al mercado el bioestimulante Green Boost UL, destinado a una agricultura ecológica, eficiente y respetuosa con el medio.