Baio apoia o comercio local con música e unha suculenta ruta de tapas
Sortearanse 1.700 € en vales de compra
Para a cativada haberá un taller de cinema
Redacción
A localidade de Baio (Zas) acolle dende este venres e ata domingo unha nova edición do Punto Rojo, un evento de promoción do comercio local organizado polo Concello e a Asociación BaiON. Ademais dos saldos de fin de tempada nos comercios asociados, outro dos pratos fortes deste evento é a ruta de tapas.
O alcalde, Manuel Muíño, presentou a programación xunto a representantes dos seis establecementos hostaleiros que participan na ruta, que mostraron as tapas que se poden degustar por 2,50 € (3,50 € con quinto de cervexa e 4 € con viño).
Todas aquelas persoas que merquen nalgún dos comercios asociados ou consuman unha tapa poderán completar unha tarxeta de cuños coa que entrarán no sorteo de 1.700 €, que se repartirán en varios vales.
O Punto Rojo complétase cunha programación paralela con actividades para todos os públicos. Hai postos na rúa nos que os comercios expoñen as súas ofertas, e un espazo para particulares que queiran darlle unha segunda vida ás súas prendas ou outros artigos.
Na Praza Jorge Mira hai inchables para os cativos. No centro sociocultural de Baio haberá un obradoiro de cinema onde os nenos e nenas crearán unha curta que se proxectará na vindeira edición dos Premios Fouciño.
