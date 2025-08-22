El Concello de Ames localiza un vertedero ilegal en Os Batáns: La Policía identifica al responsable

El Concello de Ames ha localizado esta semana un vertedero incontrolado en una pista forestal en la zona de Os Batáns, próxima al cementerio municipal. La Policía Local identificó al responsable de este acto, que tendrá que retirar los residuos y depositarlos en un lugar autorizado.

En el vertedero se encontraron restos de madera, plásticos, cajas y muebles procedentes de una vivienda. Según informó el concello, una empresa contratada para la limpieza de dicho inmueble fue la que depositó los residuos de manera inadecuada en la pista forestal. Tanto la persona responsable como la empresa implicada deberán ahora hacerse cargo de la correcta retirada y gestión de estos restos.

El concejal de Obras y Servicios Básicos, Gustavo Nieto, recalcó la importancia de llevar un control adecuado de los residuos generados durante obras o trabajos en viviendas. También recordó la necesidad de proteger de forma especial aquella documentación sensible, como albaranes o recibos, ya que requieren un tratamiento específico.

El Concello advierte de que este tipo de comportamientos incívicos pueden acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 900 y los 9.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. Desde la administración local insisten en que abandonar residuos en lugares no autorizados no solo degrada el medio ambiente y afea el entorno, sino que también supone un incumplimiento legal que será perseguido y sancionado.

El gobierno municipal apela una vez más a la colaboración ciudadana para combatir estas conductas, y pide a los vecinos que, en caso de detectar vertidos o comportamientos similares, avisen inmediatamente a las autoridades.

Para facilitar una correcta gestión, el Concello recuerda que los vecinos disponen de un servicio de recogida de voluminosos, donde pueden indicar el tipo de residuo y el punto de recogida, que generalmente se fija junto al contenedor más próximo a la vivienda para facilitar el proceso.

Asimismo, el municipio cuenta con un Punto Limpo, situado en la rúa das Hedras del parque empresarial del Milladoiro. Allí se pueden depositar materiales y objetos que no tienen cabida en los contenedores habituales de orgánico, vidrio, papel o envases. El servicio está operativo de lunes a sábado en horario de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00 horas.