Cumbre de 40 emprendedores al pie del Castelo de Vimianzo

El Castelo de Vimianzo acogió este viernes un encuentro de BNI ACO Salitre en el que participaron más de 40 personas emprendedoras llegadas desde A Coruña, A Pobra, O Porriño, Arcade, Santiago de Compostela, Fisterra y Zas.

BNI (Business Network International) es una organización de networking líder en el mundo de los negocios, reconocida por su influencia global. Actualmente cuenta con una red de más de 328.000 miembros en más de 77 países y actualmente comparten más de 16,3 millones de referencias de nuevos clientes.

En Vimianzo se dio a conocer el balance económico desde el 11 de noviembre de 2024, en el que se facturaron alrededor de 5 millones de euros. Desde que se formó este grupo específico, hace casi tres años, ya son más de 17 millones de euros los facturados. BNI ACO Salitre cuenta con 42 miembros.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacó que «17.680.000 euros facturados desde el nacimiento de BNI ACO Salitre es un éxito que solo podemos entender gracias a la unión de este grupo; en Vimianzo siempre vais a tener una casa y quiero felicitaros por vuestro trabajo, así como el de la directiva, representada por Martín Rivas, su presidente».

Por su parte, Jesús Barrientos, director consultor de BNI, destacó «el sistema de colaboración entre todas las personas que integran BNI ACO Salitre, en un contexto que favorece la coexistencia y minimiza las puertas frías, la soledad del empresario, basándose precisamente en las sinergias como la de hoy».