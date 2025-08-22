Arranca el San Bartolomeu al son de una banda con 135 años de historia
Tras el pregón de su presidente, Efrén Rama, interpretó piezas compuestas por Sebastián Paz, Felipe Paz o Prudencio Romo
Suso Souto
La Banda de Música Municipal de Noia (que cumplió 135 años) es, sin duda, la gran protagonista de las fiestas de San Bartolomeu, que comenzaron este viernes precisamente con el pregón del presidente de esta formación musical, Efrén Rama.
El alcalde, Francisco Pérez, se refirió a la banda como «un bien cultural centenario», recordando que «atravesó a lo largo de su historia varios ciclos con los que evolucionó» y lamentando que «no siempre fue tratada con el cariño que merece».
En su pregón, Efrén Rama dijo que «se hai procesión, imos. Se hai pasarrúas, tamén. Se alguén esperta cedo preguntando quen está tocando baixo a fiestra, pois somos nós». «A banda, que leva 135 anos acompañando á vila, é parte de Noia, como O Tapal ou a alameda: cando soa, a vila recoñécese», añadió.
Rama también quiso reconocer el papel de quienes impulsaron la banda a lo largo de su exitosa historia, como Miguel Fernández Pestonit, «que refundou a banda hai máis de corenta anos e deixou unha pegada que seguimos notando cada vez que subimos a un escenario. Cada peza que tocamos leva algo seu», dijo el presidente de la formación.
«As festas tamén son futuro. O dos nenos que miran as luces por primeira vez, o de quen está a aprender un instrumento agora, o de quen collerá a batuta cando nós non poidamos. A festa, como a música, non para: pasa de man en man, de xeración en xeración, como unha melodía que nunca se esgota», dijo.
Posteriormente, la banda interpretó el Himno de Galicia y piezas como As mozas de Noia, del compositor local Felipe Paz Carbajal, primer director de la banda (en 1890); Sueños felices, de Sebastián Paz Suárez, nieto del anterior; Noia país de la alegría, que se interpreta siempre durante las fiestas de la localidad y que es como el himno de Noia; y As lanchas do xeito, que fue compuesta por el noiés Prudencio Romo, de Los Tamara.
La actual formación está compuesta por 30 músicos y dirigida por Martín Moares.
