Gastromar convierte a Ribeira en un gran escaparate de la dieta atlántica

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado hoy en Ribeira la feria Gastromar, organizada por la patronal local para poner en valor los pescados y mariscos de uno de los principales puertos de pesca de bajura, en base a degustaciones y actividades didácticas.

«Esta feria es una buena oportunidad para conocer la calidad y el potencial de los excelentes productos de la dieta atlántica y sostenible, así como para promover el consumo de pescados y mariscos entre quienes están más alejados de él:los jóvenes», dijo la conselleira.

Hasta el domingo, en la carpa instalada en la Plaza de España se pueden degustar, por 10 euros, raciones de almeja roja a la marinera; navajas a la brasa con salsa verde; fish & chips de lirio con salsa de mostaza antigua y cremoso de guisantes al pesto suave; dúo de baos de lirio agridulce sobre cama de repollo salteado con chipotle; coca recapte de sardinas marinadas en salsa teriyaki de sus propias espinas y wakame; y brocheta de papatín asado a las finas hierbas y sardinna ahumada; por 15 euros, camarón cocido; por 17 euros, pulpo á feira; por 7 euros, menú infantil (hamburguesa de lirio con patatas paja); por 5 euros, mejillones cítricos con salsa chucrut de repollo y pimiento trufado; y empanadas de atún y de sardina; y, gratuitamente, hasta agotar existencias, tartar de tomates, sandía y pez espada.

En el recinto están instaladas cuatro food trucks (dos de la Xunta, una de la Diputación y otra de la organización) en las que se pueden adquirir los productos para luego degustarlos en las mesas instaladas al aire libre y en la carpa.

Un consejo:«Siempre desde la cola hacia la cabeza»

Además, este año, como novedad, una pescadera enseña al público a limpiar pescado. Se trata de Begoña González, quien comparte con los asistentes consejos para desescamar y destripar especies como el lirio o el jurel. «Siempre desde la cola hacia la cabeza», aconseja.

La pescadera Begoña González enseñando a limpiar pescados en la feria Gastromar de Ribeira. / Suso Souto

Los más pequeños pueden conocer curiosidades de algunas especies en el taller Ciencia Divertida. Por ejemplo, que los rodaballos nacen con un ojo en la parte inferior de la cabeza y el otro en la superior, y que el de abajo se irá desplazando en las primeras semanas de vida del animal hasta quedar colocado al lado del otro.

En la inauguración participaron también el alcalde, Luis Pérez; la diputada provincial Soledad Agra; el presidente de la patronal, Francisco Martínez; los patrones mayores de Ribeira (José Antonio Pérez) y Aguiño (José Antonio Santamaría); la diputada nacional Rosa Quintana; el senador Manuel Ruiz; y los alcaldes de Boiro, José Ramón Romero, y A Pobra, Carlos Vidal.

Mañana sábado, el cocinero Xavier Arca, de Sisal by Chicolino (A Pobra) impartirá showcookings con degustación para 100 personas, y el domingo habrá un obradoiro infantil.

Directivos de la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia de Ribeira en la feria Gastromar 2025. / Suso Souto

La Sociedade Cooperativa Galega do Mar Santa Uxía colabora con Gastromar aportando gratuitamente 250 kilos de la marca Lirio de Ribeira y otros 250 de sardina.

La feria está abierta en horario de 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 22.30 h.