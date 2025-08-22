Empanada, pulpo, berberechos, sardinas y lirios: citas para saborear el fin de semana

Llegados a este punto del verano, cabe ser optimistas o pesimistas. Podemos retar a que nos quiten lo bailado o apurar lo que queda de agosto para compensar el tiempo perdido (o no) en las siestas. Sea cual fuere la actitud, en el cinturón compostelano hay ineludibles citas este fin de semana para quienes quieran ir encartando tumbonas en clave gastronómica.

En Ribeira comienza hoy viernes la feria Gastromar, organizada por la patronal para poner en valor productos del mar. En la carpa de la Plaza de España y hasta el domingo se podrán degustar pescados y mariscos a precios populares: desde lirios a jureles, pasando por camarones, navajas, mejillones, almejas... Además, habrá obradoiros infantiles y familiares y showcookings a cargo del chef Javier Fernández (el sábado y el domingo a las 11.30 horas).

En Corcubión se celebran las Xornadas Gastronómicas que organiza la cofradía. Las especies protagonistas serán el pulpo (que podrá degustarse á feira, a la brasa, en croquetas y en empanada) y el longueirón (a la plancha). La carpa gastronómica abrirá hoy viernes de 20.00 a 23.30, mañana sábado de 13.00 a 17.00 y de 20.00 a 23.30 y el domingo de 13.00 a 17.00.

También habrá showcookings en la lonja: hoy viernes (19.00) a cargo de Miguel Mosteiro; mañana sábado (19.00) con José Manuel Mallón; y el domingo (12.00) con Iván Domínguez.

En Silleda se celebra este sábado la 49 Festa da Empanada de Bandeira, que estrena declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. La cita llega precedida de buena música, porque hoy viernes se celebra allí el Festival Esmorga Folk, a las 21.30 horas, con los grupos Estraloqueiras, Carapaus, Tiruleque, De Ninghures y Catuxa Salom. La celebración gastronómica será mañana.

Un jurado valorará el sabor, presentación y originalidad de las empanadas que se presenten a concurso y otorgará premios en las categorías amateur y profesional.

Pregón de Xulio Abonjo

El pregonero de esta edición será el actor Xulio Abonjo, conocido por participar en numerosas series, como Fariña, Pazo de familia o Cuestión de sexo. No faltará animación musical: la actuación del grupo local Xirandola.

A las 22.00 se celebrará la cena de las peñas, donde tocarán Varacuncas y Os Atrevidos y en la que se prevé participen unas diez mil personas. La verbena, que vuelve a la N-525, la amenizarán la orquesta New York y América S.L.

En A Imende-Noicela (Carballo) se celebra mañana sábado la XXV Festa do Berberecho a partir de las 13.00 horas. Habrá degustación de berberechos al vapor, en salsa y en empanada. La verbena la animará la orquesta Solymar.

Y en Palmeira (Ribeira) se celebra la XI Festa do Polbo. El sábado y el domingo se podrá degustar este producto en la carpa de la pulpería Veloso, en el puerto.