Muros deseñará itinerarios de turismo mariñeiro relacionados co marisqueo
A Xunta financiou melloras na lonxa e equipamento por máis de 466.000 euros
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, visitou onte Muros para analizar as demandas dos traballadores do mar da zona.
A responsable autonómica, que estivo acompañada do patrón maior, Daniel Formoso, destacou «o diálogo fluído entre o sector e o Goberno galego no desenvolvemento de actuacións que permitan mellorar na competitividade e sostibilidade da actividade pesqueira na comunidade». Neste contexto, destacou que desde 2023 a Xunta concedeulle 466.000 € ao pósito de Muros para o desenvolvemento de proxectos de mellora dos equipamentos portuarios, da eficiencia enerxética e das condicións de traballo.
Vázquez coñeceu de primeira man o impacto destas actuacións na lonxa, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa). Entre elas destacan a dotación de bombas de auga salgada, a adaptación do solo e o acondicionamento das paredes da rula, ou a adquisición de equipos de carga e de pesaxe, fregadora, varredoras e un produtor de xeo. Estes equipamentos permitiron reforzar a actividade pesqueira e a súa sustentabilidade económica, social e ambiental.
A estes apoios súmanse outros ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo, polo que a confraría vai poñer en marcha un proxecto para a creación de tres itinerarios de turismo mariñeiro relacionados co marisqueo a pé e coa promoción do patrimonio cultural e natural.
