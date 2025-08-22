A localidade lalinense de Codeseda acolle a Malla Tradicional, con xantar e folclore

Premiarase ás persoas mellor vestidas de época

A cita comezará ás once da mañá coa inauguración dunha mostra de artesanía, maquinaria e pintura

Imaxe da malla nunha anterior edición do festexo.

Imaxe da malla nunha anterior edición do festexo. / Cedida

Redacción

Lalín

A localidade de Codeseda, ubicada na parroquia lalinense de Doade, celebra hoxe a edición número 26 da Malla Tradicional, promovida anualmente polo Museo Etnográfico Casa do Patrón.

A programación comezará ás 11.00 horas coa Mostra de artesanía, maquinaria e pintura. A continuación, ao mediodía, terá lugar a representación dunha malla tradicional, na que se levarán a cabo o carrexo de mollos, a malla á pedra, con males, malladoira manual, motor e tractor. Logo entregaranse os premios ás persoas mellor vestidas de época.

Ás 13.00 horas os asistentes poderán gozar da música da charanga Ardores para, una hora máis tarde, matar o apetito coas exquisitas receitas tradicionais no xantar popular.

Pola tarde, a partir das 16.30 horas, dará comezo o XI Serán da Malla, no que diferentes agrupacións de música tradicional, como Amigos do Acordeón Terras de Celanova, a banda de gaitas e danza O Irixo, o grupo O Carballo da Manteiga ou as pandeireteiras A Xariza de Parada, amenizarán a festa.

A xornada culminará coa actuación do grupo santiagués Ailá, que se encargará de poñer a bailar aos presentes coa súa música ás 19.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
  2. El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
  3. Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
  4. Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros
  5. Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
  6. Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
  7. Pontepedriña muda a súa paisaxe
  8. La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

El peligroso dragón azul ya está en las playas españolas: es altamente tóxico

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Esperanza Aguirre acusa a Pedro Sánchez de ‘tomarle el pelo’ al proponer una comisión sobre incendios que ya existe

Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo

Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo

Falece un home cando xantaba nun restaurante de Corrubedo

Falece un home cando xantaba nun restaurante de Corrubedo

A localidade lalinense de Codeseda acolle a Malla Tradicional, con xantar e folclore

A localidade lalinense de Codeseda acolle a Malla Tradicional, con xantar e folclore

Ribeira agradece e incide á veciñanza no consumo responsable da auga durante o verán

Ribeira agradece e incide á veciñanza no consumo responsable da auga durante o verán

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"
Tracking Pixel Contents