A localidade lalinense de Codeseda acolle a Malla Tradicional, con xantar e folclore
Premiarase ás persoas mellor vestidas de época
A cita comezará ás once da mañá coa inauguración dunha mostra de artesanía, maquinaria e pintura
Redacción
A localidade de Codeseda, ubicada na parroquia lalinense de Doade, celebra hoxe a edición número 26 da Malla Tradicional, promovida anualmente polo Museo Etnográfico Casa do Patrón.
A programación comezará ás 11.00 horas coa Mostra de artesanía, maquinaria e pintura. A continuación, ao mediodía, terá lugar a representación dunha malla tradicional, na que se levarán a cabo o carrexo de mollos, a malla á pedra, con males, malladoira manual, motor e tractor. Logo entregaranse os premios ás persoas mellor vestidas de época.
Ás 13.00 horas os asistentes poderán gozar da música da charanga Ardores para, una hora máis tarde, matar o apetito coas exquisitas receitas tradicionais no xantar popular.
Pola tarde, a partir das 16.30 horas, dará comezo o XI Serán da Malla, no que diferentes agrupacións de música tradicional, como Amigos do Acordeón Terras de Celanova, a banda de gaitas e danza O Irixo, o grupo O Carballo da Manteiga ou as pandeireteiras A Xariza de Parada, amenizarán a festa.
A xornada culminará coa actuación do grupo santiagués Ailá, que se encargará de poñer a bailar aos presentes coa súa música ás 19.30 horas.
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros
- Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia