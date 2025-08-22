Ribeira agradece e incide á veciñanza no consumo responsable da auga durante o verán

A vila duplica o seu consumo durante os meses estivais polo aumento da población

Furones, Tubío, Redondo y Suárez-Puerta na rolda de prensa que tivo lugar hoxe.

Furones, Tubío, Redondo y Suárez-Puerta na rolda de prensa que tivo lugar hoxe. / Cedida

Redacción

Ribeira

Debido ao aumento de población que vive Ribeira durante os meses de verán, o consumo de auga chega a duplicarse con respecto aos rexistros de outras épocas do ano, polo que é preciso tomar medidas. Por iso, a concelleira de Servizos Municipais, Tania Redondo, quixo agradecer aos habitantes a súa labor por "reducir un gasto innecesario e protexer un recurso fundamental para todos e todas".

Ademias, asegurou que a situación segue sendo "delicada" e que por iso urxe "manter e reforzar o consumo responsable con algúns xestos sinxelos como pode ser; procurar unhas duchas máis curtas, pechar as billas cando non se usen, evitar o uso de mangueiras para lavar coches ou regar, arranxar posibles fugas en vivendas e negocios, regar só en horas de menor evaporación ou reutilizar a auga sempre que se poida.

A edil explicou que Ribeira se abastece de Padrón, razón pola que é o último municipio en chegar a auga de toda a rede. Por outra banda, tamén falou das consecuencias dun hipotético escenario de incendios nalgunhas das vilas da propia rede:“quedaríamos sen subministro durante un tempo”.

O Xefe de Servizo de Viaqua, Daniel Tubio, dou as grazas ao Concello pola colaboración que está mantendo coa entidade á hora de sacar esta campaña de concienciación e "as medidas que estamos a levar a cabo de maneira conxunta para que podamos manter o servizo á cidadanía que é o principal leitmotiv que temos dende Viaqua”.

Tubio explicou que neste momento estánse levando a cabo medidas extraordinarias debido a que "o abastecemento de auga en Ribeira duplica o seu consumo durante os meses de verán con respecto ao inverno", e añadiu que, "isto é moi importante porque os recursos son limitados, as tubaxes das que dispoñemos son as mesmos durante todo o ano e isto provoca avarías intempestivas e problemas no abastecemento puntuais que non queremos que cheguen a máis”.

Novas medidas

Explicou tamén que estánse a implementar unha serie de medidas como facer un seguimento a tempo real de tódolos consumos e unha campaña especial de verán de detección de fugas cun incremento de recursos técnicos e humanos á hora de detectar estas fugas.

O segundo tenente de alcalde, Suárez Puerta, interviu no acto para apelar a que Ribeira "está vendo un incremento significativo do turismo", e que aínda non están preparados para "asumir este aluvión de turistas que están encantados de recibir, pero que traen unhas consecuencias".

O edil de Sanidade, Juan Luis Furones, sinalou que as medidas son preventivas e que “algunhas son máis difíciles de cumprir que outras pero o esforzo ben merece a pena”.

