Silleda finaliza los trabajos de desbroce de verano en vías asfaltadas

El Concello de Silleda ha concluido, con una semana de antelación, los trabajos de desbroce de refuerzo de verano correspondientes a 2025. Las actuaciones, que comenzaron el 15 de junio y tenían previsto finalizar el 30 de agosto, han abarcado la limpieza de más de 650 kilómetros de vías asfaltadas de titularidad municipal, una red muy extensa que exigió un notable esfuerzo de planificación y ejecución.

Por primera vez, una única empresa se encargó de ejecutar todo el contrato en el municipio, lo que permitió mayor coordinación, rapidez y eficiencia. El contrato ascendió a 91.155,35 euros (IVA incluido) e incluyó mejoras en espacios destinados a eventos parroquiales y aparcamientos, como el solar cedido por la Sareb en Trasdeza, el campo de perros en Silleda, el espacio de la Festa da Empanada en A Bandeira y las zonas de la Romaría do Rapaz y de la Saleta en Siador.

Durante la última semana de trabajo, los operarios utilizaron tractores equipados con medios de extinción propios, reforzando así las medidas de seguridad en un período de alto riesgo de incendios.

La alcaldía destacó que, a pesar de la extensión de la red viaria municipal, los trabajos se completaron en tiempo récord. “Estamos muy satisfechos porque logramos finalizar incluso antes de lo previsto, lo que demuestra la buena planificación y el nivel de ejecución alcanzado. La vecindad está reconociendo los resultados, tanto por la rapidez como por la calidad del trabajo realizado”, señaló.

El Concello recuerda que este contrato se centraba únicamente en vías asfaltadas, por lo que ahora serán los servicios municipales los que continúen con el plan de limpieza en pistas forestales y vías no asfaltadas, así como con las actuaciones periódicas de desbroce en los campos de fiesta de las distintas parroquias.