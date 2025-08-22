Silleda inicia las obras de asfaltado en la parroquia de Xestoso
Las obras superan los 88.000 euros y afectan a la red de caminos que atraviesan los núcleos de Xestoso, Ríos y Fontelas
Redacción
El Concello de Silleda ha iniciado esta semana los trabajos de mejora viaria en la parroquia de Xestoso, con un presupuesto superior a los 88.000 euros. Las obras afectan a la red de caminos que atraviesan los núcleos de Xestoso, Ríos y Fontelas, así como las conexiones entre estas localidades, y se prevé que finalicen antes de que termine la semana.
La empresa Taboada y Ramos ejecuta la actuación en algo más de un kilómetro de carretera, incluyendo limpieza de cunetas, riego asfáltico de adherencia y pavimentación con hormigón bituminoso en caliente. Como mejora adicional, se realizará la regularización previa de la base y se instalarán elementos de sujeción de acero para los colectores de basura.
La alcaldesa y responsable municipal de Obras, Paula Fernández, junto a la teniente de alcaldesa, Mónica González, visitaron los trabajos que buscan mejorar los accesos y la seguridad vial en la parroquia.
Esta actuación forma parte del plan de mejora integral de vías que el Concello llevará a cabo durante 2025, financiado con un préstamo de 1.750.000 euros procedente de remanentes municipales y respaldado por toda la Corporación. Hasta el momento, ya se han ejecutado obras en los lugares de Toiriz y Toxa (parroquia de Silleda), en Costela (Margaride) y en Rellas (A Lama y Torrevedra).
En las próximas semanas se iniciarán los proyectos correspondientes a las parroquias de Manduas, Piñeiro y Abades, mientras que las obras en Chapa, Cira y Dornelas cuentan ya con todas las autorizaciones sectoriales y se licitarán de manera inmediata. Solo quedan pendientes las actuaciones en Ponte, a la espera de la autorización de la Xunta de Galicia.
