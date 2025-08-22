Silleda inicia las obras de asfaltado en la parroquia de Xestoso

El Concello de Silleda ha iniciado esta semana los trabajos de mejora viaria en la parroquia de Xestoso, con un presupuesto superior a los 88.000 euros. Las obras afectan a la red de caminos que atraviesan los núcleos de Xestoso, Ríos y Fontelas, así como las conexiones entre estas localidades, y se prevé que finalicen antes de que termine la semana.

La empresa Taboada y Ramos ejecuta la actuación en algo más de un kilómetro de carretera, incluyendo limpieza de cunetas, riego asfáltico de adherencia y pavimentación con hormigón bituminoso en caliente. Como mejora adicional, se realizará la regularización previa de la base y se instalarán elementos de sujeción de acero para los colectores de basura.

La alcaldesa y responsable municipal de Obras, Paula Fernández, junto a la teniente de alcaldesa, Mónica González, visitaron los trabajos que buscan mejorar los accesos y la seguridad vial en la parroquia.

Esta actuación forma parte del plan de mejora integral de vías que el Concello llevará a cabo durante 2025, financiado con un préstamo de 1.750.000 euros procedente de remanentes municipales y respaldado por toda la Corporación. Hasta el momento, ya se han ejecutado obras en los lugares de Toiriz y Toxa (parroquia de Silleda), en Costela (Margaride) y en Rellas (A Lama y Torrevedra).

En las próximas semanas se iniciarán los proyectos correspondientes a las parroquias de Manduas, Piñeiro y Abades, mientras que las obras en Chapa, Cira y Dornelas cuentan ya con todas las autorizaciones sectoriales y se licitarán de manera inmediata. Solo quedan pendientes las actuaciones en Ponte, a la espera de la autorización de la Xunta de Galicia.