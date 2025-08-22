Remolcan a Muros a cuatro tripulantes de una embarcación que sufrió una avería
El navío se quedó a la deriva tras un problema en el motor
EFE
Salvamento Marítimo ha remolcado al puerto del municipio de Muros una embarcación averiada con cuatro tripulantes a bordo.
Según la información facilitada por la entidad, el aviso para proceder al rescate de la embarcación Lóstrego se recibió esta mañana a las 11:10 horas.
El navío, que se encontraba surcando la ría de Muros y Noia, tuvo que ser trasladada debido a una avería en el motor. Los ocupantes no sufrieron daños.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- Detenido un hombre acusado de provocar el incendio de Boisaca y otros cuatro fuegos en Santiago
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros