Remolcan a Muros a cuatro tripulantes de una embarcación que sufrió una avería

Salvamento Marítimo ha remolcado al puerto del municipio de Muros una embarcación averiada con cuatro tripulantes a bordo.

Según la información facilitada por la entidad, el aviso para proceder al rescate de la embarcación Lóstrego se recibió esta mañana a las 11:10 horas.

El navío, que se encontraba surcando la ría de Muros y Noia, tuvo que ser trasladada debido a una avería en el motor. Los ocupantes no sufrieron daños.

