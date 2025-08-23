Corcubión despacha en dous días 2.000 racións de polbo e longueirón
O venres houbo longas colas ata as once da noite
As Xornadas Gastronómicas organizadas pola confraría de Corcubión para poñer en valor dous dos produtos estrela da lonxa da localidade, o polbo e o longueirón, están sendo un rotundo éxito esta fin de semana.
Numerosas persoas pasaron o venres e o sábado pola carpa gastronómica para degustar, por 15 € a ración, polbo á feira, á brasa, en croquetas e en empanada, e longueirón á plancha.
O primeiro día, o venres, houbo longas colas ata as once da noite.
Entre o venres e o sábado despacháronse unhas 2.000 racións.
O venres, o chef Miguel Mosteiro protagonizou un showcooking con dúas propostas con polbo e sardiña da ría: takoyaki tradicional (de polbo) e torrada de trigo sarraceno, manteiga de ramallo de mar e sardiña curada.
Este sábado houbo outra demostración a cargo de José Manuel Mallón, e na lonxa tivo lugar a charla Mulleres do mar: voces e retos do marisqueo, na que varias mariscadoras locais compartiron experiencias e reflexións sobre la conciliación familiar, igualdade e os desafíos da muller no mar.
Este domingo, o showcooking correrá a cargo de Iván Domínguez, ao mediodía. A participación é gratuíta, pero require inscrición.
