Corcubión despacha en dous días 2.000 racións de polbo e longueirón

O venres houbo longas colas ata as once da noite

Asistentes ás Xornadas Gastronómicas de Corcubión.

Asistentes ás Xornadas Gastronómicas de Corcubión. / Cedida

Suso Souto

Corcubión

As Xornadas Gastronómicas organizadas pola confraría de Corcubión para poñer en valor dous dos produtos estrela da lonxa da localidade, o polbo e o longueirón, están sendo un rotundo éxito esta fin de semana.

Numerosas persoas pasaron o venres e o sábado pola carpa gastronómica para degustar, por 15 € a ración, polbo á feira, á brasa, en croquetas e en empanada, e longueirón á plancha.

O primeiro día, o venres, houbo longas colas ata as once da noite.

Entre o venres e o sábado despacháronse unhas 2.000 racións.

O venres, o chef Miguel Mosteiro protagonizou un showcooking con dúas propostas con polbo e sardiña da ría: takoyaki tradicional (de polbo) e torrada de trigo sarraceno, manteiga de ramallo de mar e sardiña curada.

Este sábado houbo outra demostración a cargo de José Manuel Mallón, e na lonxa tivo lugar a charla Mulleres do mar: voces e retos do marisqueo, na que varias mariscadoras locais compartiron experiencias e reflexións sobre la conciliación familiar, igualdade e os desafíos da muller no mar.

Este domingo, o showcooking correrá a cargo de Iván Domínguez, ao mediodía. A participación é gratuíta, pero require inscrición.

