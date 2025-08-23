A Malla Tradicional xunta en Lalín unhas tres mil persoas: «Cada ano veñen máis»

Recreación da Malla Tradicional en Codeseda, este sábado.

«Cada ano vén máis xente», sinala Manuel Blanco Villar, xerente do Museo Casa do Patrón, que cada ano organiza unha espectacular recreación dunha malla tradicional na aldea de Codeseda, na parroquia lalinense de Doade, ambientada cun xantar popular, música, baile e unha Mostra de artesanía, maquinaria e pintura.

A Malla Tradicional de Doade vai xa pola súa edición número 26 e dende 2022 é Festa de Interese Turístico de Galicia.

Máis de 150 persoas implicáronse este ano na organización das actividades. Este sábado ao mediodía, tras o carrexo de mollos, deu comezo a recreación da malla, nas cinco modalidades: á pedra, con males, manual, a motor e con tractor.

A música correu a cargo da charanga Os Ardores. Entre os asistentes atopábanse o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e o alcalde de Lalín, José Crespo.

Como cada ano, houbo premio para as dúas persoas mellor vestidas de época: Celia Varela e Javier Carnota. Cada un recibiu un vale para dúas persoas no Hotel Spa Terra de Deza, de Lalín.

Ás dúas da tarde deu comezo o xantar popular, a base de empanadas, lacón e carne ao caldeiro. O prezo era de 22 euros e participaron uns 700 comensais. Con todo, estímase que por Doade pasaron ao longo de toda a xornada unhas tres mil persoas para gozar das diferentes actividades.

A sobremesa amenizárona oitro grupos no Serán da Malla: Os Trasnos, Mistura, Os Rexumeiros, A Xariza de Parada, Os Dezas de Moneixas, O Carballo da Manteiga, O Irixo e Amigos do Acordeón Terras de Celanova. Logo tivo lugar o concerto de Ailá, de Santiago.

