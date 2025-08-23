Multitudinario ‘culto gastronómico’ á empanada no seu templo de Bandeira
Uns sete mil comensais participarán na cea das peñas, e ao concurso presentáronse 26 orixinais creacións: zorza vegana, ameixas e pementos, xarrete e capón...
A Carballeira da Silva é este sábado un templo gastronómico no que milleiros de persoas renderon culto a un dos produtos máis representativos da cociña galega. A 49ª Festa da Empanada de Bandeira (Silleda) volveu xuntar familias enteiras e peñas de amigos que compartirán mesa e mantel nunha multitudinaria cea precedida, ambientada e seguida de boa música.
Tras o exitoso festival Esmorga Folk, que tivo lugar o venres, este sábado é o día grande da exaltación gastronómica. Ás catro da tarde empezaron a expoñerse as empanadas presentadas ao concurso: 21 na categoría de afeccionados e 5 na de profesionais (panadarías e restaurantes).
Non o tivo fácil o xurado para elixir as mellores empanadas, elaboradas cos ingredientes engadidos da creatividade e a innovación: de zorza vegana, de ameixas e pementos, de xarrete e capón, de bonito e tomate seco...
Na categoría profesional o primeiro premio foi para a empanada de rabo de toro, da panadaría Mazas (Vila de Cruces), vendida logo na subasta en 800 euros; e na de afeccionados, para a de bacalao con pasas de Lola Sangiao (veciña da Bandeira), vendida en 400 euros na subasta. O premio á orixinalidade foi para a de pataca, berenxena e fariña, feita polos nenos Carmen e Ricardo Forte e vendida na subasta en 70 euros.
Ás dez da noite comezará a cea das peñas, na que participarán, segundo o Concello, unhas sete mil persoas, e que estará amenizada por Varacuncas e Os Atrevidos.
«Aquí celébrase o que importa: masa, recheo e fartura»
Entre os asistentes atopábanse o conselleiro de Cultura, José López Campos; o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández; o rexedor de Lalín, José Crespo; e o deputado provincial Ricardo Martínez.
O pregoeiro foi o actor Xulio Abonjo, coñecido por participar en series como Fariña, Pazo de familia ou Cuestión de sexo, que pasa a formar parte dunha ilustre lista na que figuran Cela, Alfredo Conde, Fernando Ónega, Pilar Cernuda, José María Carrascal, Fernando Romay e un longo etc.
Abonjo lembrou historias e anécdotas da súa infancia en Silleda xunto aos seus avós, e dixo que «a empanada é símbolo da gastronomía galega, pero tamén de hospitalidade».
«Aquí celébrase o que de verdade importa: a masa, o recheo e a fartura», sinalou.
A Festa da Empanada da Bandeira naceu en 1974 cando un grupo de amigos levou unhas empanadas a unha carballeira da vila para gozar dunha tarde ao son da música tradicional. Aquela humilde merenda foi o xermolo dun dos eventos gastronómicos máis importantes de Galicia. Festa de Interese Turístico de Galicia dende 1999, neste 2025 estrea o selo de Interese Turístico Nacional.