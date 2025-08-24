Dos hamburguesas de Ames se quedan a las puertas de ser las mejores de Galicia

La hamburguesería coruñesa Carnivale ha ganado el premio a la mejor hamburguesa de Galicia con 'MVP' y se ha clasificado para la final de The Campions Burger.

Lo ha conseguido en la edición celebrada estos días en A Coruña, batiendo a las otras dos propuestas gallegas entre los finalistas, dos opciones made in Ames como son 'Galician Meat Army', de Custom Burger, y 'La Barbie Maldita' de Malasogra.

Las tres tienen además en común dos cosas: eran las tres únicas opciones íntegramente gallegas, con una apuesta por el producto de la zona, y suman la inspiración americana a sus ofertas.

Se trata de tres hamburguesas en tres colores (la de Carnivale tiene pan negro, en Custom Burger es marrón y en Malasogra es rosa), en las que la vaca gallega madurada es el factor común de sus carnes, aunque no es el único producto gallego en sus elaboraciones, que estaban en exclusiva en el evento y no en sus locales.

La ganadora, 'MVP', es una hamburguesa con pan brioche negro, salsa dallas, chuletón premium con maduración en seco cocinado durante 48 horas a baja temperatura, queso cheddar americano, brisket de angus deshilachado estilo cajún y salsa sureña mayo cajún.

'MVP', de Carnivale la ganadora del premio a la mejor hamburguesa / EFE/Moncho Fuentes

Por su parte, la opción de Custom Burger (Milladoiro), 'Galician Meat Army', un homenaje al grupo Galician Army, también se centra en gran parte en el producto local. A la vaca gallega madurada la acompaña un queso San Simón ahumado, bits de panceta ibérica, «salsa mayonesa trufada para darle un aire un poquito más fresco y una salsa barbacoa que, en vez de ‘bourbon’, tiene ‘whiskey’ gallego», desvela Javier Masaguer, uno de los socios.

Completan la elaboración chips de patata y una mermelada de pimiento de Padrón que llama mucho la atención del público y le aporta el punto dulce al plato, junto con un pan brioche de gran calidad.

La opción de Custom Burger, 'Galician Meat Army' / Cedida

Por último, Malasogra es un restaurante de Bertamiráns que abrió a finales de noviembre de 2024 y, gracias a un gran crecimiento, ha recibido la invitación para The Champions Burger, donde presentó 'La Barbie Maldita', con pan brioche rosa, carne madurada, queso ahumado San Simón, chicharrones al estilo ‘tay’, salsa ‘emmy’, salsa de caramelo y patatas de la mítica marca coruñesa Bonilla.

The Champions Burger ha reunido cada día a más de 10.000 personas en A Coruña, a lo largo de casi dos semanas, y estará la próxima semana en Vigo, con la posibilidad de obtener otra plaza en la final, que se celebrará en diciembre después de pasar por 50 localidades españolas.