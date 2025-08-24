O Programa Integrado de Emprego de Dodro entra na fase final tras 900 horas de formación
Participan cen persoas e inclúe técnicas de coaching e talleres de habilidades
O Concello de Dodro encara os meses finais do seu Programa Integrado de Emprego, un proxecto consolidado e de referencia na comarca, que este ano reforzou a súa presenza nos municipios de Rois, Valga, Pontecesures, Padrón, Catoira e Dodro, formando unha ampla rede de apoio á inserción laboral na contorna.
O programa foi posible grazas á subvención de 220.000 euros concedida por resolución da directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, o pasado mes de setembro.
Dita subvención estaba dirixida á formación de cen persoas desempregadas pertencentes a colectivos con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral, como mozas e mozos con ou sen cualificación, persoas con discapacidade, maiores de 45 anos, parados de longa duración, mulleres desempregadas ou persoas perceptoras de prestacións.
Durante esta edición ofréceronse preto de novecentas horas de formación, distribuídas entre especialidades presenciais e de teleformación, cun enfoque claro nas necesidades reais do tecido produtivo da comarca.
Destacan, por exemplo, os cursos de manexo de ponte guindastre e carretilla elevadora, os de servizos á comunidade, como monitor de tempo libre, a actuación educativa dos monitores e monitoras no comedor e acompañamento en transporte escolar.
Este ano, como novidade, fíxose especial fincapé no sector sociosanitario, ofertando cursos de estimulación cognitiva e enfermidades neurolóxicas, actividades básicas de rehabilitación das persoas maiores e formación en materia de primeiros auxilios.
Ademais da formación técnica, o programa inclúe accións transversais, como técnicas de coaching, motivación para a busca de emprego, obradoiros de habilidades sociais, preparación de entrevistas ou emprendemento.
Prospección empresarial e unha bolsa de emprego
Esta programación complétase cunha intensa actividade de prospección empresarial, visitas a empresas da contorna, prácticas non laborais e intermediación laboral, a través dunha bolsa de emprego.
A filosofía do programa baséase na personalización dos itinerarios de inserción, ofrecendo orientación individualizada, titorización constante e un enfoque adaptado á realidade económica e social da comarca, onde sectores como o metal, a alimentación, o comercio e a hostalería seguen a ser importantes motores de emprego.
O PIE de Dodro demostra así a súa vocación transformadora, sendo unha ferramenta útil e real para mellorar a empregabilidade das persoas, con especial atención á igualdade de oportunidades, a formación práctica e a conexión directa coas empresas.
