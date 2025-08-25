Archivada la causa por prevaricación contra la exalcaldesa de Fisterra

La Fiscalía Provincial de A Coruña decretó el archivo de la actuación preprocesal motivada por la denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos interpuesta por el concejal díscolo Francisco Martínez Traba (IxV) contra la exalcaldesa de Fisterra, Áurea Domínguez Sisto (IxV).

La denuncia se basó en los gastos derivados de la elaboración de un informe jurídico solicitado por la exregidora a la Universidad de A Coruña relativo a las consecuencias que sobre la composición del Gobierno municipal podría tener la eventual suspensión o expulsión de la alcaldesa Alternativa dos Veciños, a raíz de un expediente abierto por su partido a raíz del conflicto abierto con el referido edil, tras su expulsión del ejecutivo local.

La Fiscalía consideró que no había lugar a que el Ministerio Fiscal ejercitara acción penal contra a denunciada y decretó el archivo de la causa, decisión contra la que no cabe recurso, según explicó la exalcaldesa.

Áurea Domínguez asegura que recibió la resolución judicial al día siguiente a su cese como alcaldesa tras prosperar la moción de censura del PP, con el apoyo del denunciante.