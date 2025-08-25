Reabre a aula AmTIC do Milladoiro con novos cursos en setembro
Ofertan formacións de como usar a Administración electrónica, iniciación informática, usos básicos do móbil e, para a rapazada menor de 10 anos, un de mecanografía
Redacción
A Aula Municipal Tecnolóxica da Información e da Comunicación (Aula AmTIC) do Concello de Ames, localizada no Milladoiro, retoma a súa programación neste mes de setembro. Desta volta, ofrecen tres novos cursos para adultos e unha formación dirixida para menores.
A primeira das dirixidas para maiores de idade terá lugar do día 10 ao 12, en horario de 10.00 a 12.00 horas e será un curso de Administración electrónica orientado á familiarización e uso dos servizos da administración pública a través da internet.
Por outra banda, impartirase entre os días 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de setembro, de 10.00 a 12.00 horas, un curso de iniciación á informática, onde se traballará en contidos e habilidades básicas coas que comezar a manexar un ordenador, así como os diferentes programas e ferramentas que ofrece.
A terceira formación desenvolverase os días 10, 11 e 12, de 17.15 horas a 18.45, e consistirá en ensinar ao alumnado a usar as funcións básicas dos móbiles.
Por último, para a rapazada menor de dez anos, os días 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de setembro, en horario de 17.15 horas a 18.45, haberá un curso de mecanografía.
As inscricións poden realizarse de luns a venres pola mañá chamando ao 674 59 48 43, a través do enderezo informatica.milladoiro@gmail.com ou presencialmente na aula AmTIC (de luns a venres de 09.00 a 13.00).
