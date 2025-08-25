SERVIZOS

Camariñas denuncia un recorte no horario de atención da oficina de Correos

O Concello pide que volva abrir de 9.00 a 14.00 horas

Oficina de Correos en Camariñas

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Concello de Camariñas vén de manifestar a súa preocupación polo recorte no horario de atención da oficina de Correos da capital municipal, que pasou de abrir de 9.00 a 14.00 horas "a facelo unicamente de 10.30 a 14.00 horas".

A alcaldesa, Sandra Insua, considera que "esta redución do tempo de apertura supón unha clara perda de servizos para a nosa veciñanza, que ve limitado o acceso a un servizo público esencial".

Por este motivo, o Concello xa está en contacto coa dirección de Correos para demandar que se retome o horario habitual, garantindo así que a cidadanía poida realizar as súas xestións nun tramo horario máis amplo e axeitado ás súas necesidades.

"Non podemos permitir que un servizo básico como o de Correos reduza a súa presenza no noso municipio. Trátase dunha cuestión de igualdade de dereitos para a veciñanza e de acceso a servizos públicos fundamentais", sinala a rexedora.

O Concello de Camariñas continuará coa reclamación ante Correos ata que se restableza o horario anterior de apertura ao público.

