SERVIZOS
Camariñas denuncia un recorte no horario de atención da oficina de Correos
O Concello pide que volva abrir de 9.00 a 14.00 horas
O Concello de Camariñas vén de manifestar a súa preocupación polo recorte no horario de atención da oficina de Correos da capital municipal, que pasou de abrir de 9.00 a 14.00 horas "a facelo unicamente de 10.30 a 14.00 horas".
A alcaldesa, Sandra Insua, considera que "esta redución do tempo de apertura supón unha clara perda de servizos para a nosa veciñanza, que ve limitado o acceso a un servizo público esencial".
Por este motivo, o Concello xa está en contacto coa dirección de Correos para demandar que se retome o horario habitual, garantindo así que a cidadanía poida realizar as súas xestións nun tramo horario máis amplo e axeitado ás súas necesidades.
"Non podemos permitir que un servizo básico como o de Correos reduza a súa presenza no noso municipio. Trátase dunha cuestión de igualdade de dereitos para a veciñanza e de acceso a servizos públicos fundamentais", sinala a rexedora.
O Concello de Camariñas continuará coa reclamación ante Correos ata que se restableza o horario anterior de apertura ao público.
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros