A caña do país, o ingrediente estrela nunha exhibición de cócteis en Valga
No marco do programa Agosto Gastronómico, o ‘bartender’ Álex Iglesias elaborou catro mesturas con augardente branca, de herbas e tostada
Mañá a protagonista será a anguía
Redacción
A caña do país, nas súas distintas variedades, demostrou que pode ir moito máis alá do clásico chopo de sobremesa. Así o comprobaron os asistentes ao showcooking Moito máis que caña, celebrado no parque Irmáns Dios Mosquera de Valga, dentro do programa Agosto Gastronómico 2025.
O bartender Álex Iglesias foi o encargado de guiar a trinta participantes nunha viaxe polo potencial da augardente galega a través de catro cócteis de autor. O menú comezou cun Tostada Sour, unha reinterpretación do tradicional Whisky Sour na que a caña tostada se mesturou con zume de limón e xarope de azucre, e que podía completarse con clara de ovo.
Outro dos combinados foi Laranxa da terra, elaborado con caña branca, zume de laranxa natural e mel, seguido de Mel e lume, unha proposta quente con caña tostada, Mel de Galicia e canela. A sesión culminou co refrescante Verde galego, no que a caña de herbas se fusionou con zume de mazá verde, lima e xarope de menta.
A actividade contou coa colaboración da Axencia Galega de Calidade Alimentaria e enmarcouse na iniciativa de fusionar a caña e a anguía con outros produtos galegos con Denominación de Orixe ou Indicación Xeográfica Protexida.
O citado ciclo gastronómico continúa mañá coa sesión Universo anguía, xa con todas as prazas cubertas, na que se presentarán catro receitas innovadoras con este peixe do río Ulla.
As actividades do Agosto Gastronómico son gratuítas pero teñen un fin solidario. Para participar, os asistentes deben achegar un quilo de alimentos non perecedoiros, que se destinarán ao departamento municipal de Servizos Sociais, encargado de repartir estas doazóns entre as familias máis desfavorecidas de Valga.
