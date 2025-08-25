SERVIZOS
A demanda do centro de día de Corcubión chega ao Parlamento Europeo
A eurodeputada do BNG Ana Miranda asegura que "é unha obriga pública coidar dos nosos maiores"
O BNG, da man da eurodeputada Ana Miranda, leva ao Parlamento Europeo a demanda de apertura do centro de día de Corcubión. Así foi anunciado nunha visita á vila de San Marcos da parlamentaria nacionalista, que mantivo unha reunión co alcalde, Xabier Domínguez Traba, xunto con membros do equipo de goberno; o deputado do BNG pola Costa da Morte, o corcubionés Oscar Insua; e representantes da formación nacionalista en Corcubión.
Miranda, que aproveitou para visitar as instalacións que están preparadas para acoller o servizo, avanzou que tramitará unha denuncia do goberno municipal na Comisión de Peticións do Parlamento galego, baseada na equidade e na discriminación que sofre a comarca en canto á falta de prazas públicas para a atención de persoas dependentes.
Ademais, a eurodeputada do BNG sinalou que realizará preguntas parlamentarias para que a Comisión Europea teña coñecemento da situación.
Ana Miranda declarou que "o BNG leva esta loita a Europa porque é unha obriga pública coidar dos nosos maiores, e a Xunta non está tendo en conta que na Costa da Morte queda todo o camiño por percorrer neste sentido".
Pola súa banda, o alcalde Xabier Domínguez afirmou que "seguiremos loitando para que se poña a funcionar o centro de día de Corcubión, que leva tempo sendo unha prioridade, e insistiremos para que o Goberno galego o abra, dado que na comarca non existen prazas públicas para a atención a persoas con dependencia".
O rexedor corcubionés lembrou que "desde hai 11 anos existen unhas instalacións que están listas para ser empregadas para tal fin, e nas que se podería dar servizo a 22 persoas".
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros