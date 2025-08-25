A Deputación da Coruña apoia micro empresas, autónomos e pemes con 2,7 millóns

Financia a adquisición de máquinas, equipamento, mobiliario e ferramentas informáticas, e no cinto de Compostela concedéronse 153 axudas por 1,4 millóns en 37 localidades

Operarios nunha actividade financiada polo PEL.

Operarios nunha actividade financiada polo PEL. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

A Deputación da Coruña destina 2.758.778 euros ao impulso de 302 microempresas, pemes e persoas autónomas a través da nova convocatoria das axudas PEL-Emprende Investimento 2025. A iniciativa, dirixida a empresas situadas en concellos de menos de 10.000 habitantes, busca modernizar e consolidar o tecido económico local mediante a adquisición de maquinaria, ferramentas informáticas, mobiliario e equipamentos que melloren os procesos de xestión e información.

A contía das axudas oscila entre 2.450 e 17.500 € por beneficiario e poden cubrir ata o 70% do investimento. Todos os elementos subvencionables deben ser novos e estar directamente vinculados á actividade empresarial.

«As axudas PEL son unha ferramenta clave para promover a innovación e competitividade das pequenas empresas dos municipios do rural. Esta liña, en concreto, permite ás persoas autónomas e pequenas empresas afrontar investimentos fundamentais para modernizar os seus negocios e mellorar a súa competitividade», destacou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

O 95% das axudas foron concedidas a profesionais autónomos. Ademais, un 82% das solicitudes concedidas pertencen a sectores estratéxicos, emerxentes ou de alto potencial para Galicia. Destacan especialmente as 124 actividades do ámbito agrícola, gandeiro, forestal e da pesca.

Cómpre subliñar que o 100% das empresas beneficiarias desta convocatoria non recibiron axudas en edicións anteriores, reforzando así o compromiso da Deputación coa diversificación do apoio ao emprendemento.

As comarcas de Santiago e Ferrol concentran o maior volume de axudas, con 107 e 79 concesións respectivamente, que suman máis do 60% do orzamento total (1.066.350 € en Santiago e 598.162 € en Ferrol). Séguenas as comarcas de Bergantiños e Costa da Morte (45 concesións e 360.446 €), Barbanza (34 concesións e 377.924 €) e A Coruña (37 concesións e 355.894 €).

Menos de 10.000 habitantes

O 100% das axudas repártense entre concellos de menos de 10.000 habitantes, dos cales máis do 46% teñen menos de 4.000.

Os datos consolidan o impacto das axudas na fixación de poboación no rural e na dinamización da economía local. En concreto, 96 beneficiarios teñen o seu domicilio fiscal en concellos de entre 2.001 e 4.000 habitantes (31,79%).

Máis de 8.130 postos de traballo foron creados nos sectores público e privado ao longo dos últimos oito anos grazas a este modelo de colaboración da Deputación cos concellos e as empresas.

Mazaricos, Dumbía e Touro suman 36 firmas beneficiadas

Entre os concellos con máis empresas beneficiarias destacan As Pontes de García Rodríguez (17 axudas e 124.688 €), Mazaricos (16 axudas e 208.533 €) e Dumbría e Touro (con 10 axudas concedidas en cada un dos concellos, que suman 81.937 e 95.297 €, respectivamente).

No ámbito territorial do cinto compostelán son 153 as axudas concedidas pola Deputación da Coruña no marco do PEL-Emprende Investimento 2025, a empresas de 37 concellos, por un total de 1.417.691 €.

Séguenlle con 9 axudas Fisterra (por un total de 37.290 €) e Laxe (61.948 €); con 7, Tordoia (93.886 €), Val do Dubra (56.565 €) e Vedra (37.616 €); con 6, Trazo (70.443 €); e con 5, Carnota (35.308 €).

