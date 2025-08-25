Emotivo reencontro da antiga Banda de Música Municipal de Padrón
Vinte e dous integrantes da última xeración volveron xuntarse na vila despois de máis de dúas décadas
Mario Fajardo
A antiga Banda de Música Municipal de Padrón, desaparecida nos anos 90, volveu soar este sábado na memoria dos seus integrantes gracias a un reencontro cargado de emoción.
Un total de 22 antigos músicos da última xeración da formación xuntáronse de novo tras máis de vinte anos sen verse todos, recuperando o espírito de familia que os uniu durante a súa etapa musical.
O encontro comezou na Pulpería Rial, á que os asistentes fixeron un agasallo en recoñecemento ao apoio que este establecemento lles brindaba cada Luns de Pascua, cando lles reservaban mesas con comida e bebida despois dos pasarrúas e procesións. Desde alí, os músicos trasladáronse a unha cea conxunta, onde as conversas, as anécdotas e tamén as bágoas marcaron a velada.
«Parecía que estabamos saíndo dun ensaio e iamos xantar un bocadillo todos xuntos, como faciamos daquela», relata Belén Xestal, antiga integrante da banda e organizadora desta quedada. A emoción estivo moi presente, tanto polo reencontro como polos recordos dos compañeiros xa falecidos.
A esta xuntanza acudiron antigos compoñentes que agora residen fóra de Galicia, como Canarias, Melilla ou Portugal, xunto con outros que continuaron vencellados á música profesional en bandas tan destacadas como as de Santiago de Compostela, A Coruña ou mesmo a Banda Sinfónica de Galicia.
Este grupo de excompañeiros xa pensan en repetir a quedada, e non ter que volver esperar vinte e cinco anos para verse as caras de novo. Belén Xestal anima a aqueles que non puideron acudir ao reencontro de 2025 para que si estén no de 2026. «Faltou xente que por traballo ou compromisos familiares non puido vir, pero fago un chamamento para que o ano que vén, que imos repetir, se sumen á xuntanza», dixo.
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Completada la senda de Santiago entre la Intermodal y San Caetano
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad